KJÆRESTEPAR: Henrik Kristoffersen og Tonje Barkenes. Her er de sammen et VM-gullet i storslalåm i Åre. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Henrik Kristoffersen kopierer Klæbos kjærestegrep: − Hun må sitte hjemme

Det er ikke bare idrettsstjernene som blir påvirket av det strenge coronaregimet. Også hverdagen til deres nærmeste opplever en stor forandring.

For mindre enn 20 minutter siden

– Dama får ikke lov til å være sosial. Hun må sitte hjemme i leiligheten. Det er eventuelt å gå på butikken og handle mat. That’s it, sier Kristoffersen under presseseansen før helgens verdenscuprenn i Lech Zürs.

– For at du skal få være med dama må du putte hodet i isolasjon nærmest? spør TV 2.

– Det stemmer vel det. Det er vel flere som har gjort det også, jeg har forstått at Klæbo har gjort det samme.

Langrennsesset til VG tidligere at han lever med et ekstremt corona-regime, hvor samboeren er i «en evig karantene», som innebærer at hun ikke får lov til å være fysisk til stede på ingeniørlinjen på NTNU.

– Da måtte jeg bodd en annen plass, ja. Så enkelt er det, sa Klæbo.

PAR: Pernille Døsvik og Johannes Høsflot Klæbo. Foto: SKJERMDUMP MED TILLATELSE FRA KLÆBOS VLOG

Smittefaren er ikke like stor i Gälliväre i Nord-Sverige, hvor Henrik Kristoffersen har vært den siste tiden. Likevel er han svært nøye så han ikke blir smittet.

– Nå har jeg vært i Sverige i tre uker på hotell der. Jeg har prøvd å holde avstand og brukt munnbind. Når det er buffé så tar jeg med en serviett så jeg slipper å ta i noe. Nå er jeg så tørr på hendene etter at det har blitt så mye sprit at huden sprekker opp, forteller han.

For regjerende verdenscupvinner Aleksander Aamodt Kilde er situasjonen litt annerledes. Han har nylig blitt frisk etter å ha testet positivt for coronaviruset.

– Det er jo en helt annen tilværelse. Men som idrettsutøver så er man forsiktig med å være for mye oppå folk og gjøre for mye sosialt.

– Men det er greit å slippe å gå og tenke på at du kan være smittet?

– Ja, for min del som har hatt det så er det veldig greit. Men jeg går jo rundt og passer på uansett, for det blir en rutinegreie.

Under presseseansen sitter Aleksander Aamodt Kilde i bil på vei gjennom Italia.

– Det er nesten ikke en bil på veien og det er veldig uvant. Kjørte gjennom Milano og folk holder seg jo innendørs. Det er generelt litt trist i verden nå. Vi er ekstremt heldig som får gjøre det vi liker og skape litt glede i hverdagen til folk som ser på, sier han.

Norges nye stjerneskudd, 20 år gamle Lucas Braathen, sier at muligheten til å reise og oppleve nye kulturer var mye av årsaken til at han valgte å satse på alpint.

– Men nå lever du nærmest i en konstant karantene. Hvordan er det?

– Det er å være veldig streng på det, men samtidig ikke gjøre det til hele livet ditt og. At det er det eneste du går rundt og tenker på hvor kjipt det er, hvor ensom man er og hvor lite man får gjøre. Man får prøve å gjøre det man kan ut av det. Men det er klart det er kjempespesielt, sier han.

Rasmus Windingstad fikk nylig merke det samme på kroppen.

– Jeg skulle ha bursdag 31. oktober. Farmor, som bor i Danmark, var i Norge og kunne ikke bli med. Det er spesielle tider og spesielt for oss. Vi har et ansvar og reiser mye. Vi må være forsiktig og ta ting seriøst, sier Windingstad til VG.

Publisert: 27.11.20 kl. 04:29

