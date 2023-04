1 / 4 forrige neste fullskjerm

Kilde og Shiffrin strålte på rød løper i New York

Alpint-stjerneparet Mikaela Shiffrin (28) og Aleksander Aamodt Kilde (30) kom sammen til gallaen «TIME100».

Mikaela Shiffrin ble historisk da hun tok sin 88. seier i verdenscupen i vinter. Det er rekordmange. Amerikaneren har også syv VM- og to OL-gull. Mange regner henne som tidenes alpinist.

Etter den eventyrlige vinteren, ble Shiffrin tatt ut på listen over de 100 mest innflytelsesrike personene i 2023 av Time Magazine. Det er et stort magasin i USA.

Sent onsdag norsk tid ble «TIME100 Gala» arrangert for stjernene i New York, nærmere sagt Frederick P. Rose Hall i Lincoln Center.

Kim Kardashian, Jennifer Coolidge, Doja Cat og Steven Spielberg var andre store kjendiser på plass:

Kim Kardashian, Jennifer Coolidge, Doja Cat og Steven Spielberg

Både Shiffrin og Kilde har delt glimt fra kvelden på Instagram.

«Det var såååå uvirkelig å møte så mange utrolige mennesker», skrev Shiffrin.

«For en kveld», skrev Kilde.

Våren 2021 det ble kjent at Shiffrin og Kilde er et par.

I tillegg til Shiffrin var Lionel Messi, som ledet Argentina til VM-triumf før jul, på listen blant idrettsutøvere.

Basketstjernen Brittney Griner, Super Bowl-vinner Patrick Mahomes, PSG-spiller Kylian Mbappé og tennisstjernen Iga Swiatek ble også plukket ut.