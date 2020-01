Sejersted fikk hjernerystelse etter stygt fall i utforløypa

Skadeomfanget er ikke kjent etter at Adrian Smiseth Sejersted (25) kjørte ut og ble hentet ut med helikopter under dagens superkombinasjon i Wengen. Han pådro seg en hjernerystelse.

Smiseth Sejersted ble fraktet ut av utfortraséen i sveitsiske Wengen med helikopter og fraktet til sykehus etter et stygt fall i dagens superkombinasjon.

– Adrian har pådratt seg hjernerystelse og slått skuldra, opplyser sportssjef Claus Ryste til NRK.

Nordmannen, som startet som nummer 37, kjørte ut allerede etter 16 sekunder etter at han fikk en rotasjon. Deretter havnet han i de tre sikkerhetsnettingene.

Rennet ble stoppet i lang tid mens Sejersted fikk behandling. 25-åringen flys til sykehus i Interlaken, som ligger 12 kilometer fra bakken.

Stian Rekdal Nielsen i det norske trenerteamet forteller at Sejersted er våken.

– Han har kommunisert med en trener lenger oppe i bakken. Fysioterapeuten blir med ham til sykehuset, sier Nielsen til VG og legger til:

– Vi har ikke noe mer informasjon akkurat nå.

– Det var en ordentlig cowboy-runde i dag. Man ser at det er nære på å gå riktig galt for flere her, sa Aleksander Aamodt Kilde til NRK. 27-åringen var den første som satte utfor i Wengen.

HENTET UT: Her blir Adrian Smiseth Sejersted fraktet ut av løypa. Foto: Marco Tacca / AP

Smiseth Sejersted leverte et strålende resultat da han ble nummer fem i utforen i Beaver Creek i desember. Hans beste resultat i verdenscpen er 4. plass i super-G i Kvitfjell i 2018. Da vant Kjetil Jansrud. Sejersted var ett hundredel fra pallen.

Sejersted har slitt med skader, og måtte trekke seg fra VM i St. Moritz for tre år siden på grunn av en kneskade. I 2014 røk han korsbåndet under trening i Østerrike og mistet store deler av sesongen.

25-åringen fra Bærum har tre VM-starter. Alle i Åre i fjor. Best gikk det i super-G. Han ble nummer åtte, og ble beste nordmann i det rennet.

Syv andre utøvere har kjørt ut i Wengen i formiddag, de fleste kjørte ut helt nederst i utfortraséen og ingen kom til skade.

Matthias Mayer leder kombinasjonen etter utfordelen. Han er 0,53 sekunder foran Gilles Roulin. Aleksander Aamodt Kilde ligger på en 9. plass og har 1.12 opp til Mayer. Kjetil Jansrud er 1.36 bak på en 13. plass.

Publisert: 17.01.20 kl. 11:58 Oppdatert: 17.01.20 kl. 15:53

