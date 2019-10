SMØR MED TÅLMODIGHET: Ragnhild Mowinckel (i midten) er usikker når hun kommer tilbake i renn. Kjetil Jansrud ber henne smøre seg med tålmodighet. Nina Haver-Løseth (til høyre) er tilbake etter et lengre skadeavbrekk. Foto: Fredrik Solstad

Jansrud om Mowinckel: – Kan komme til å miste sesongen

FORNEBU (VG) Kjetil Jansrud (34) maner Ragnhild Mowinckel (27) til tålmodighet. Hverken alpinlandslagets nestor eller Mowinckel utelukker at sesongen kan ryke. Men tålmodighet eier hun ikke.

Norges beste kvinnelige alpinist fikk ingen hevelser i sitt opererte kne etter at hun nylig forsiktig var tilbake på ski. Hun kaller opplevelsen i Kvitfjell for både «superbra» og «en milepæl». Men gudbrandsdølen Jansrud heller på med iskaldt vann fra Lågen i blodet på romsdalingen.

– Hun kan komme til å miste sesongen. Det er samme f ... i det lange løp. Ragnhild er god nok til å komme tilbake å vinne masse medaljer og world cup-renn. Men det er ikke sikkert at hun gjør det hvis hun kommer tilbake for tidlig og pådrar seg noe kronisk, sier Jansrud til VG.

– Jeg vil jo konkurrere. Det er derfor jeg i mitt hode stresser med det. Det er det har lyst til å gjøre. Men selvfølgelig kan det hende at sesongen ryker, sier hun selv.

– Men jeg eier jo ikke tålmodighet. Punktum. Dette er det jeg har jobbet absolutt mest med i skadeperioden. Jeg lener meg på folkene rundt meg for å få tålmodighet. Selv er jeg egentlig «tut og kjør og rett frem», sier hun med et stort smil på lanseringen av de nye sponsorgenserne fra Dale.

De to alpinstjernene er sammen med topputøvere i langrenn og håndball på Norwegian Fashion Center ved den gamle flyplassen på Fornebu.

Og det var i lufta det gikk galt for Molde-jenta. Hun kom skjevt ut fra et hopp under avslutningen av verdenscupen i Andorra sist vinter. Resultatet var brutalt: Avrevet korsbånd og ødelagt menisk.

Jansrud rev av korsbåndet under VM i Schladming i 2013. Men ødela – som Mowinckel og fartskollega Aksel Lund Svindal – ikke samtidig menisken.

– Den er viktig for alpinister. Menisken demper. Det kan hende at Ragnhild som Aksel må tåle noen smerter, sier Jansrud.

GIR RÅD: Kjetil Jansrud har gitt sine råd direkte til Ragnhild Mowinckel etter korsbåndskaden. Foto: Fredrik Solstad

Han ble selv olympisk mester ett år etter korsbåndskaden. Fartsfenomenet var tilbake i verdenscuprenn 298 dager etter skaden (21. plass i utfor). Det er nå 214 dager siden Mowinckels skrekkopplevelse i Grandvalira Soldeu.

Med samme progresjon som Jansrud kan hun konkurrere igjen rundt nyttår. Det er storslalåm i Lienz 28. desember og utfor i Altenmarkt 11. januar.

– Hvis det blir i romjulen, så er det en bonus. Selvsagt har jeg lyst, men er forberedt på at det kan ta lang tid, sier hun selv. Så sent som i juli var hun tilbake på operasjonsbordet. Kneet kunne hverken strekkes eller bøyes helt. Arrvev måtte «støvsuges» bort.

– Hun har fått det litt trøblete. Det er ikke dramatisk at de måtte rydde opp litt mer i kneet. Men poenget er at det begynner å koste tid, mener Jansrud.

Han har for lengst gitt sine råd direkte til Ragnhild Mowinckel.

– Slapp av! Det er mye bedre å returnere og vinne renn enn å returnere for tidlig, tro at du kan vinne, og gå på en smell. Det ser man ofte, mener han og sier at hun må være forberedt på at det kommer til å gjøre vondt å gjøre comeback.

– Det kan hende du aldri blir helt smertefri. Men det er mye du kan vinne ved å klare å håndtere smerten. Hvis du ikke er 100 prosent, men bra nok til å vinne, trenger du ikke tenke på at det gjør litt vondt, sier Jansrud til sin kvinnelige pallkollega i de to siste mesterskapene.

– Det er litt vanskelig for meg. Jeg har vært heldig og aldri kjørt med smerter før. Jeg vet ikke hvordan jeg kommer til å reagere. Men jeg krisemaksimerer ikke før jeg er i den situasjonen. Jeg satser på at jeg har en viss smerteterskel, svarer Ragnhild Mowinckel.

