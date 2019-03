Ryste: – Ba Kristoffersens far holde seg unna

OSLO TINGRETT (VG) Norges skiforbund har bedt Lars Kristoffersen holde seg unna støtteapparatet deres etter en opphetet konflikt på landslaget. Kristoffersen har på sin side bedt sportssjef Claus Ryste om å slutte i jobben.

Det kom frem under Rystes vitnemål i Oslo tingrett i dag.

Henrik Kristoffersen har saksøkt Norges skiforbund for å kunne reklamere med Red Bull på hjelmen sin. Skiforbundet nekter ham dette fordi de mener å eie reklameplassen, som allerede er solgt til Telenor.

Fredag morgen var det Claus Ryste, sportssjef i skiforbundet, sin tur til å vitne. Han brukte mye tid på å snakke om forbundets støtteapparat og organiseringen av dette.

Midtveis i vitnemålet ble konflikten med familien Kristoffersen et tema, og da spesielt Lars Kristoffersen. Han er manager og rådgiver for sønnen Henrik.

– Har Lars Kristoffersen blitt bedt om å holde seg unna? Undret Kristoffersen-advokat Odd Stemsrud.

– Ja, i høst valgte en trener å dra hjem, og fra Norges skiforbund sendte vi da en beskjed om å holde avstand til personell, svarte Ryste.

Han sikter til teknikktreneren Stefan Kornberger, som skal ha sluttet i jobben i høst etter en konflikt med Kristoffersen.

VITNET: Sportssjef Claus Ryste forklarer seg i Oslo Tingrett. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Og dette skjedde også en gang tidligere? I 2016?

– Ja... jeg klarer ikke å huske hva det var da, men det kan hende.

Noe senere fikk NSF-advokat Per Andreas Bjørgan ordet for andre gang under utspørringen:

– Har Lars Kristoffersen bedt deg si opp jobben? spurte han Claus Ryste.

– Ja, i den siste perioden har det vært konfliktfylt, svarte sportssjefen.

– Du sa at han hadde fått en advarsel, og burde holde avstand til personell. Har han en dialog med støttepersonellet?

– Formelt sett har han ikke noen rolle, og når slike ting skjer… Henrik har jo en formell rolle som løper, svarte Ryste.

Sammenliknet med Hirscher

Henrik Kristoffersen har hele tiden under den pågående rettssaken sagt at søskmålet ikke handler om penger, og at skiforbundet gjerne må få Red Bull-pengene hans. For ham, hevder han, handler det hele om å få tilgang på det støtteapparatet Red Bull kan tilby.

Det har blant annet erkerivalen Marcel Hirscher. Østerrikeren ble derfor et tema i retten i dag.

– Er du interessert i at en nordmann skal bli best i verden? spurte Kristoffersens advokat.

– Absolutt, sa Ryste.

– Er du enig eller uenig i at Henrik ikke kan konkurrere på like vilkår om han kun kan bruke NSFs støtteapparat?

– Tilrettelegging for en utøver på Henriks nivå krever helt sikkert noe ekstra. Men støtteapparatet vårt tilrettelegger hovedaktiviteten. Du bygger ikke hus uten grunnmur. Om du sammenlikner direkte med Hirscher, så er det forskjell på tilbudet til Hirscher og Henrik.

– Transport mellom renn: Vil du si noe om forskjellen til Hirscher?

– Jeg vet at Hirscher i stor grad benytter seg av helikopter mellom renn. Vi har ikke et slikt tilbud for Henrik, nei.

– Er du enig i at restitusjon er viktig?

– Ja, det er klart, sa Ryste.

– Hva ville et grovestimat være om dere skulle tilby Henrik et apparat som Hirscher og andre Red Bull-utøvere har? spurte Kristoffersens advokat.

– Det ville vært flere millioner. Men også med Hirscher er det nok en fordeling av kostnader på flere aktører.

– To millioner? Ti? 20?

– Nei. Fire-fem millioner kroner sikkert, sier Ryste.

Skiforbundets advokat, Per Andreas Bjørgan, var mer opptatt av at det er mulig å bli god - og vinne gullmedaljer - også på det norske landslaget.

Bjørgan uttrykte det gjennom disse spørsmålene:

– Jeg synes du er en beskjeden fyr, Claus. Du blir spurt om hvem som er best i verden. Hvordan gikk det i VM tidligere i vinter?

– Vi tok en del medaljer, også gull, i Åre. Og vi var beste nasjon, sa Ryste.

– Er VM-gull et uttrykk for å være best i verden? undret Bjørgan.

– Absolutt.

– Hvordan var det i OL? Medaljer der?

– Ja, der hadde vi sju medaljer. Det var tidenes OL. Og det viser jo også at jentene har kommet på banen.

– Har Kjetil Jansrud denne oksen (Red Bull-merke) på hjelmen?

– Nei. Han har Telenor, sa Ryste.

Nektet for å ha snakket usant

Henrik Kristoffersen rettet tøffe anklager mot Ryste under sitt vitnemål på onsdag:

24-åringen henviste til forføyningssaken for to år siden, og mente at Ryste den gangen - under ed - sa at skiforbundet stilte med et tilstrekkelig støtteapparat-tilbud.

Deretter leste Kristoffersen opp der Ryste beklaget at skiforbundet ikke hadde stilt med tjenester som planlagt før et renn i sveitsiske Adelboden. Kristoffersen viste også til en rekke tilfeller der man ikke hadde fysioterapeut tilgjengelig.

– Det ble sagt at det ble full dekning på fysioterapeut og helseteam fra NSF. Det sa Claus Johan Ryste her under ed. Jeg har en e-mail sendt 5. januar 2018, der Claus Johan Ryste beklager at de ikke har levert tjenester som planlagt for Adelboden. Han garanterer at vi går gjennom rutinene våre og skal sørge for full dekning av fysioterapeut på treningene og renn ut året, sa Kristoffersen tydelig engasjert i retten.

– Over denne mailen, i en tråd, er det i tillegg sendt en mail fra min far (Lars Kristoffersen) til Claus, 28. november 2018 - altså samme år. Hvor det står flere eksempler hvor dette har gjentatt seg på nytt, etter at Claus garanterte i en e-post, og i tillegg her, i desember 2016, har sittet under ed og sagt at de har hundre prosent dekning. Noe de overhodet ikke har. Jeg har til og med x antall dager og tidspunkter hvor dette ikke er tatt til følge, fortsatte Henrik Kristoffersen.

Claus Ryste ble konfrontert med dette da han satt i vitneboksen i dag:

– Det mener jeg er helt klart feil. Jeg sa at det enkelte ganger ikke var dekning, og forklarte dem om helsekoorindatoren som skulle komme på plass og sa at vi jobbet mot full dekning.

– Kristoffersen nevnte 16 tilfeller der fysioterapeut ikke var til stede?

– Det er nok riktig.

– Hva skyldes det?

– Det er litt forskjell på de 16 dagene. Det kan skyldes forsinket fly, endring i treningsdagene, eller rett og slett en glipp som kan skje i logistikken. Det har blitt kommunisert hvorfor de ikke var til stede, sa Ryste.

Hvor ofte alpinistene har med seg fysioterapeuter på trening har vært et gjentagende tema under rettssaken. Dette er svært viktig for utøverne.

– Hvem andre enn Henrik har klaget på dette? spurte NSF-advokat Per Andreas Bjørgan.

– Jentene har påpekt en ønsket dekning, svarte Ryste.

– Hva slags dekning hadde de på det tidspunktet?

– Cirka 60-70 prosent av treningsdagene.

