VANT DRAMA: Ragnhild Mowinckel kunne juble for seier.

Ragnhild Mowinckel gråt etter seier: − Denne har kostet

Hun har vært gjennom skademareritt og har hatt en lang vei tilbake. I Courchevel vant Ragnhild Mowinckel endelig sitt første verdenscuprenn på fire år. Hun blir dermed den første norsk kvinnen som vinner et renn i super-G på 26 år.

Av Jostein Overvik

– Fy søren. Denne har kostet. Men nå er jeg veldig glad, sier en gråtende Mowinckel VSport1.

– Åhh, det var deilig, sier hun svært rørt.

Ragnhild Mowinckel kjørte inn til ledelse fra startnummer 3 i Frankrike.

– Uansett hvordan det går i dag er jeg kjempefornøyd, sa Ragnhild Mowinckel etter imponerende kjøring.

– Jeg har gåsehud over hele kroppen, sier Viaplays ekspert Marius Arnesen.

Mowinckel var fem små hundredeler foran Mikaela Shiffrin og 13 hundredeler foran Michelle Gisin i det spennende rennet. Vinneren av super-G-cupen, Federica Brignone, kom inn hele 1,64 bak. OL-vinner Lara Gut-Behrami kjørte ut.

29-åringen vant sitt eneste verdenscuprenn i 2018. Da handlet det om storslalåm i Ofterschwang i sesongen hvor Mowinckel for alvor slo gjennom med to OL-sølv. Etter VM-bronsen i 2019 røk hun korsbåndet i kneet. I november samme år gjorde hun det samme.

De to alvorlige skadene har kostet Mowinckel mye. Men hun har nærmet seg teten steg for steg. Fjorårets VM ga to 9. plasser. Årets OL ga 5.- og 6. plass som best.

– Det har vært vanskelig. Det har vært dritt. Men det er veldig gøy når du har tatt stegene og kommer tilbake igjen, sier hun etter den lange veien tilbake.

– Det er en veldig sterk prestasjon av Ragnhild, sier Kjetil André Aamodt.

– Det har vært veldig tøft, beskriver alpinlegenden.

Molde-jenta har vært på pallen bare en gang i super-G tidligere denne sesongen med 2. plass i Val d’Isere. Men nå klaffet det endelig fullstendig for Mowinckel. Blant norske jenter har bare Merete Fjeldavlie (1992) og Ingeborg Helene Marken (1996) vunnet renn i verdenscupen i super-G.

Mowinckels seier er Norges nummer 12 i verdenscupen for kvinner.

TØFF SATSING: Ragnhild Mowinckel på vei mot sin første seier på fire år.

29-åringen ble onsdag nummer seks i utforfinalen – bare 22 hundredeler bak vinneren Shiffrin.

Med dagens 2. plass sikret amerikaneren seg seieren i verdenscupen sammenlagt.

– Det betyr så mye å sikre seg denne seieren, sier hun og har vanskelig med å finne ordene i intervjuet med VSport1.

Shiffrin er rørt over å sikre seg seg FIS-globen i utfor og super-G.

– Jeg trodde ikke jeg kunne vinne utforrenn lenger, sier hun.

Ragnhild Mowinckel ligger som nummer fem i totalcupen foran hennes siste renn – storslalåm kommende helg.

Hun ga under OL beskjed om at det var hennes siste. Men Ragnhild Mowinckel garanterer at hun fortsetter kommende sesong.

– Herre Gud jeg skal fortsette, sier en rørt romsdaling.