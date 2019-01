STÅR OVER: Aksel Lund Svindal, her på plass som tilskuer på fredagens utforkonkurranse i Østerrike. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Svindal står over nytt renn - Kilde skuffet i Kitzbühel-utforen

KITZBÜHEL/OSLO (VG) Aksel Lund Svindal (36) bekrefter til VG at han står over søndagens super-G i Østerrike. Nå vil han forberede seg maksimalt til VM i Åre.

Det bekrefter 36-åringen til VG i målområdet i Kitzbühel. Der er han tilskuer, sammen med fingerskadde Kjetil Jansrud, under utforkonkurransen som Svindal valgte å stå over.

Nå sier Svindal at han etter alle solemerker også dropper søndagens super-G.

– Ingenting på undersøkelser har vist noen nye skader, men det viste at den gamle hadde fått kjørt seg ganske hardt. Og da blir det litt sånn: Hvor langt man kan strekke den strikken før man ikke får kjørt? Det har jeg kjent på før, i og med at jeg har måttet kutte (renn) før, og jeg syns nivået begynte å bli fryktelig nært da jeg må pakke sammen. Det er jeg ikke klar for.

– Jeg har fryktelig lyst å kjøre i Åre. Så hvis risken er at dette er det siste man gjør i vinter, så føler jeg at det ikke er verdt det.

– Dropper du søndagen også?

– Det er det som bli avgjørelsen. Du er den første som spør om det «point blank». Det er mye som tyder på det. Når du først har lagt en plan, er det bedre å skyte på den planen 100 prosent. Det jeg har lyst til er å trene, få noen dager fri og finne noen treningsforhold som minner om de i Åre, og forberede maks på det. I stedet for å måtte vurdere om jeg skal kjøre Garmisch.

Respektfull Kilde utenfor pallen

Aamodt Kilde startet som nummer fem i Kitzbühel, men tapte jevnt og trutt nedover den stupbratte løypa i Østerrike. Dominik Paris fra Frankrike leder foreløpig, 1,65 sekunder foran Kilde. Rennet pågår fortsatt.

– Jeg hadde litt mye respekt for den ene svingen. Ellers var det bedre kjørt enn på treningene, så tar med meg det, sier han til VG.

– Hva slags vurderinger gjorde du med utstyret rundt været?

– Jeg prøvde å endre litt så det ble litt roligere under foten. Det gikk fint, men skulle gitt mer gass. Det fikk jeg ikke helt til. Ikke optimalt, men kommer nye muligheter.

– Dette rennet er et høydepunkt, hva er mest skuffende ved å ikke nå opp helt i toppen?

– Kjipt når man føler man kunne gjøre mer gass. Kitzbühel er vanskelig, du må være så sinnssykt aggressiv. Det fikk jeg ikke helt til i dag. Starter bra på toppen, men sliter litt nedover.

Smiseth Sejerstad fikk frem smilet

Adrian Smiseth Sejersted (27) kjørte en av sitt livs beste utfor-konkurranser da han klokket i mål 1,38 bak ledertiden til Paris til en foreløpig 11.-plass. Hans beste resultat i disiplinen er en 7.-plass.

Han strakk armene i været av glede da han krysset målstreken, og fikk frem brede smil hos både Svindal og Jansrud i målområdet.

