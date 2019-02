INGEN MEDALJE: Aksel Lund Svindal traff ikke i sitt nest siste renn i karrieren. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Aksel Lund Svindal og Norge mislyktes i VM-åpningen

ÅRE (VG) Aksel Lund Svindal (36) traff ikke i sin aller siste super-G. Ingen nordmenn får medalje under VM i Åre. Rennet pågår fortsatt.

Adrian Smiseth Sejersted ligger på 7. plass i mesterskapsdebuten og du kan følge VGs live-dekning her.

Aksel Lund Svindal (36) har ikke vunnet super-G i mesterskap siden OL-gullet i Vancouver for ni år siden. I Åre var han bak ledende Dominik Paris fra første mellomtid. Til slutt kjørte Lund Svindal inn til foreløpig 5. plass - 92 hundredeler bak italieneren. Han ligger nå som nummer 9.

Lørdag avslutter han karrieren med utfor i VM - i den samme bakken han vant VM-gull både i utfor og storslålåm i 2007.

Sveitsiske Beat Feuz mislyktes da han åpnet VM-rennet og landsmannen Thomas Tumler kjørte ut på startnummeret etter. Standarden ble først satt av Dominik Paris. Også han ristet misfornøyd på hodet i målområdet. Men kjørte inn til en klar ledelse etter et par småfeil.

Aleksander Aamodt Kilde (26) gjorde en feil på «Lillbranten» og bommet på retningen inn i «Kanonrøret». Dermed var han sjanseløs på topplasseringene. Aamodt Kilde hadde et godt VM, men tok ingen medaljer i VM for to år siden. I Sveits ble det 4. plass både i super-G og i superkombinasjonen.

– Det var mye større hastighet enn jeg hadde sett for meg. For min egen del var det dårlig rett og slett, sier Aamodt Kilde til NRK.

Kjetil Jansrud (33) staket seg ut med bare en hånd, men så fort grønne tall på de to første passeringene. Men Jansrud traff ikke godt videre nedover og havnet solid bak i mål. Dermed ingen suksess for den håndskadde gudbrandsdølen, som vant OL-gull i super-G i 2014 og knep sølvmedaljen under VM i St. Moritz for to år siden.

Adrian Smisted Sejersted (24) taklet heller ikke super G-traseen i Åre perfekt, men kjørte inn foran både Jansrud og Aamodt Kilde etter en god avslutning.

Superveteranen på 38 år, Johan Clarey og Vincent Krichmayr ligger foreløpig på sølvplass i rennet.

Mange løpere har fått problemer under de overraskende raske forholdene i Åre. Foreløpig har syv kjørt ut.

