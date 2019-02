Pappa Svindal: – Stolt over at han er elsket av så mange

ÅRE (VG) Aksel Lund Svindal (36) jakter sin siste medalje som idrettsutøver på toppnivå. Med seg har han som alltid en stolt pappa. Bjørn Svindal (69) har reist i en berg-og-dalbane med følelser gjennom karrieren.

Publisert: 08.02.19 23:44







– Bortimot 500 par, sier Aksel Lund Svindal etter litt betenkningstid.

En utenlandsk journalist spør hvor mange ski han har brukt i løpet av karrieren. Det er ett av de tusen spørsmålene 36-åringen har fått så langt siden han annonserte at han skulle gi seg.

Det er en flokk med mennesker rundt atleten ved enhver anledning disse dagene.

Han svarer på norsk, på tysk og på engelsk om hverandre. Rak i ryggen og med et smil. Det er ikke rart sponsorer, konkurrentene og folk flest er glad i nordmannen.

Men det er én mann som har et nærmere forhold til ham enn noen andre.

– Det viktigste når du får barn er at de skal oppdras slik at de oppfører seg som folk. Da får du respekt tilbake. Det er den største gleden du skal ha som forelder. Ved siden av karrieren hans, så er jeg så stolt over at han er elsket av så mange. Jeg får så mange tilbakemeldinger nå av kjente og ukjente. Det er bare positivitet å høre. De takker og bukker. Det er rørende, sier Bjørn Svindal, som alltid har vært med på sidelinjen.

les også Aksel Lund Svindal legger opp etter VM i Åre: – Veldig greit

Nå er han så klart på plass i Åre. På den siste reisen med sønnen som aktiv idrettsutøver.

Det har vært veldig spesielle dager for ham etter at Aksel Lund Svindal annonserte, i Kitzbühel, at det er over etter lørdagens utfor. Et øyeblikk som kom litt brått på, selv for de nærmeste.

– Jeg visste ingenting, som alle andre. Det var emosjonelt. Det ble mye svelging av store klumper i halsen utover kvelden. Det er rart, vi har drevet på i nesten 30 år.

Se Lund Svindals hårsveiser gjennom årene:

Det har ikke alltid vært like enkelt. Sønnen har hatt flere stygge skader og lengre avbrekk og opptreningsperioder. Det er også det som har gjort størst inntrykk på de nærmeste.

– Den største skaden var i 2007. Comebacket etterpå er den største opplevelsen jeg har hatt. Han slo nesten livet av seg i Vail i 2007 og kom tilbake året etter og vant både utfor og super-G.

les også Svindal så bort da konkurrent falt stygt

– Det er nok grunnen til at han er så populær i USA. De elsker en «comeback kid». Det var stort.

HAR KUNNET JUBLE: Pappa Bjørn Svindal jublet da Aksel Lund Svindal vant VM-gull i superkombinasjonen i Val d'Isere i 2009. Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

– Skrekkblandet fryd

Sammen med nettopp amerikanske Lindsey Vonn tar Lund Svindal farvel med alpinsporten denne helgen. De har begge slitt med skader, men vunnet gang på gang.

Den norske superstjernen forteller VG at han er glad for å ha med seg familien denne uken. Han har aldri lagt skjul på at de har betydd enormt mye for hvordan karrieren har sett ut.

– Det var utrolig bra at pappa var der da jeg våknet opp, eller i alle fall like etter. Når du ligger der etter fallet, så er du så full av adrenalin at ingenting gjør vondt. Du tenker bare at alt kommer til å gå bra. Når du ser realitetene er det kanskje litt verre enn det virket som, sa han etter den nevnte skaden i Beaver Creek i 2007.

les også Aksel Lund Svindal holder fremtidsplanene hemmelige

De har litt for ofte fått merke hvor galt det kan gå i de ekstreme hastighetene.

– Du kan ikke tenke på hva som kan gå galt. Jeg har sett så mange utforrenn og mange stygge fall. Folk rundt meg kan nok fortelle at jeg er veldig nervøs før start. Men når han står på start så forsvinner det. Da vil jeg bare at han skal trøkke til og oppnå best mulige resultater. Det blir en litt sånn skrekkblandet fryd dette her, sier far.

Han forteller at han heldigvis kan se tilbake på «helt vanvittige» opplevelser med sportslig suksess. Bjørn Svindal var så klart på plass under begge OL-gullene og har sett drøssevis med verdenscupseire. Han har sett fanmailene renne inn for sønnen og gledet seg enormt over støtteerklæringene under de tyngre periodene.

I SØR-KOREA: Her er pappa Bjørn til stede i Jeongseon før OL i fjor. Der det ble gull i utfor. Foto: Cornelius Poppe, NTB scanpix

Business venter

Nå går han slalåm-gange mellom Åre-publikumet (så klart med Aksel-bannere norske som utenlandske) og venter på sønnens siste passering av målstreken. Kun noen få mellomtider gjenstår.

Etter utforen på lørdag er det over. Et helt liv for begge – med skikjøring i fokus.

– Hvor går veien videre?

– Nei, vi er jo allerede inne i litt forskjellige selskaper og har gjort en del ting allerede. Han skal nok drive litt business og skape en yrkeskarriere nå. Han blir nok aktiv der skal du se.

– Han har jo skapt et navn som jo må brukes?

– Absolutt, og det er vel fortjent.

PS: Utforrennet går lørdag 12:30.

arrow-left

























arrow-right expand-left I junior-VM 2002 i Tarvisio i Italia tok han gull i kombinasjonen, sølv i super-G og bronse både i utfor og slalåm. Her sammen med Marc Berthod (til venstre) og Steven Nyman.