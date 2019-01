SKJERPET: Henrik Kristoffersen forsøker å fokusere på det han kan gjøre noe med i løypa. Her er han på plass i Kitzbühel. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Alpinlegende om Kristoffersen: – Han kjemper mot sitt eget lag

KITZBÜHEL (VG) Den amerikanske superstjernen Bode Miller (41) mener Henrik Kristoffersens (24) største utfordringer ligger rundt ham i hverdagen. Nordmannen benekter det ikke.

Henrik Kristoffersen har ikke maktet å vinne i verdenscupen denne sesongen. 24-åringen har tatt tre sterke pallplasser i storslalåm. I slalåm har han også tre.

Det er sistnevnte som skal kjøres i Kitzbühel lørdag. Den tøffeste løypa i verdenscup-sirkuset skal overvinnes, og jakten på suverene Marcel Hirscher (29) fortsetter. Rivalen fra Østerrike har på sin side hele ni seire denne sesongen.

– Det er godt å se at noen presser Marcel (Hirscher), men han er den beste. Hvis han kjører bra, vinner han hver gang. Ellers handler det bare om at han gjør feil, og de andre gutta ikke.

Det sier Bode Miller i et intervju VG har fått tilgang til. Amerikaneren ble nylig presentert som Eurosports ekspert under det kommende Alpint-VM i Åre. Der fikk han spørsmål om nordmannen:

– Hva synes du om Kristoffersens utvikling? Har han stagnert?

Han lister så opp to grunner:

– Jeg tror en del av svaret ligger i utstyret. Det er åpenbart veldig viktig, og de er begge så gode at utstyret vil skape en ganske betydelig forskjell mellom de to. Og etter min mening, ser vi det.

– Jeg tror også Kristoffersen har en annerledes hverdag. Han kjemper mot sitt eget lag i alle aspekter, mens Hirscher har full støtte og et helt land bak ham. Hirscher har alle mulige ressurser, og fordeler innen idretten.

I punkt to viser Miller at han har fått med seg Kristoffersens over to år lange «strid» med Norges Skiforbund rundt sponsorplassering på hjelmen .

– Tolk det som du vil

Kristoffersen møtte norske medier på utøverhotellet i sentrum av Kitzbühel kvelden før han skal i aksjon i den beryktede bakken.

Som vanlig blir duellen med Marcel Hirscher et tema. Og VG konfronterer ham med Bode Millers analyse:

– Du kan se på ansiktsuttrykket mitt, og så sier jeg ingen kommentar. Du kan tolke selv, sier Kristoffersen med et lurt smil og litt forsiktig latter.

– Hva med det han sier om utstyret?

– Jeg tror ikke jeg hadde vært bedre med hans utstyr. I min karriere har jeg så langt, stort sett, kjørt raskest i annenomgangene. Jeg har ofte vært dårligst i første – når jeg har kjørt mellom startnummer én og syv. Så da blir «set-upen» der en greie jeg må finne ut av. Og da er man mer inne på det andre han sier, forklarer Kristoffersen og hinter til at han ikke er helt uenig med Bode Miller.

Der amerikaneren pekte på Hirschers team som knekker koder i samtlige faser av konkurransene, savner altså nordmannen en løsning på førsteomgangene.

– Jeg vet hvorfor han er god og hvorfor ingen andre er det. Jeg vet hvorfor jeg ikke er like god. Men å si det i mediene blir for mye styr. Jeg vet hvordan han skal slås, sier han kryptisk – og sikter til Millers teori.

Dette sa Kristoffersen om Hirscher i et intervju før Kitzbühel i fjor:

– Når er VM?

Fra toppen av Kitzbühel går ferden videre. I en bakke, hvor Kristoffersen har vunnet to ganger før, kan sesongens første seier fort komme. Små marginer har satt en stopper for ham så langt i år.

Motivasjonen lyser fra 24-åringen mens han fortsetter å svare på spørsmål om hva, hvordan, når og om han kommer til å gå forbi den suverene verdenscuplederen. Kristoffersen passer på å minne om at han er fem år yngre.

Før Åre-VM er det muligheter i østerrikske Kitzbühel og Schladming. Før tyske Garmisch-Partenkirchen og slovenske Maribor eventuelt blir siste sjanse til å ta med seg en seier inn i verdensmesterskapet.

– VM har jeg ikke tenkt på. Nå er det v-cup som gjelder. Når er VM? Det eneste jeg vet er at jeg ikke skal kjøre de første konkurransene, så det er lenge til ennå.

Lørdag venter 50.000 tilskuere, de aller fleste med østerrikske flagg og Hirscher-sympatier.

– Målet er å vinne renn. Hva sa Kjetil (Jansrud) før Wengen? Stiller du på start og ikke har ambisjoner så bli liggende i sengen. Det har han helt rett i.

– For meg er målet å kjøre fort på ski. Raskest. Det vil det alltid være, sier Kristoffersen idet han tar på seg den blå lag-jakken og rusler ut for å fortsette forberedelsene til en ny seiersjakt.

PS: Slalåm førsteomgang går 09:30, 12:30 går finaleomgangen.

