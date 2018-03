Overlegne Hirscher slo knockout på konkurrentene og vant storslalåmcupen - for fjerde året på rad

Henrik Kristoffersen var nummer to etter den første omgangen, men klarte aldri å hente inn den store differansen til Marcel Hirscher i den andre omgangen.

Til slutt vant Hirscher med rimelig solid margin ned til Kristoffersen - etter de to omgangene i slovenske Kranjska Gora var østerrikeren hele 1.66 foran Kristoffersen.

Seieren var Hirschers sjette verdenscupseier i storslalåm denne sesongen. Kun 3. plassen i Val d’Isere i midten av desember, der Alexis Pinturault vant foran Stefan Luitz og Hirscher, gjør at han ikke har gjort rent bord og vunnet samtlige storslalåmrenn denne sesongen.

Andremann Kristoffersen holdt på å røre det ordentlig til etter drøye minuttet i den andre omgangen, men hentet seg på mesterligvis inn igjen, og endte 1.66 bak Hirscher i mål.

Seieren gjør at Hirscher allerede nå har vunnet storslalåmcupen, med ett renn igjen - i Åre lørdag 17.mars. Det er det fjerde året på rad han vinner denne cupen.

– Dette er et av favorittstedene mine å kjøre i. Det var her jeg kom på pallen for første gang i verdenscupen, og det at jeg fortsatt er her på pallen, ti år etter, er jeg veldig fornøyd med, uttalte Hirscher til FIS-Ski etter seieren.

De tre på pallen lørdag - Hirscher, Kristoffersen og Alexis Pintauralt - var for øvrig den samme pallen som i storslalåmen i OL i Pyeongchang for bare et par uker siden.

4.plass for Nestvold-Haugen

Leif Kristian Nestvold-Haugen hadde et lite feilskjær i åpningen av den første omgangen, og lå på 5.plass, 1.64 bak Hirscher. I 2.omgang kjørte han en veldig god omgang og kjørte seg opp en plass. Nestvold-Haugen ble til slutt nummer fire.

Hele 26 utøvere kjørte ut i den første omgangen, blant disse Andre Myhrer, Alexander Aamodt Kilde, Ted Ligety, Florian Eisath, Matts Olsson og Mathieu Faivre.

– Det er alltid tøffe forhold her, sa Hirscher om forholdene.

Søndag er det slalåm.