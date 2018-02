Svindal og Jansrud sikret historisk norsk utfordobbel i OL: - Aksel, din råtass

Publisert: 15.02.18 03:54 Oppdatert: 15.02.18 04:30

ALPINT 2018-02-15T02:54:28Z

PYEONGCHANG/OSLO (VG) Aksel Lund Svindal kan juble for Norges første OL-gull noensinne i utfor. Han leder etter at alle de antatt beste har kjørt, med Kjetil Jansrud som nummer to.

Alle de antatt beste har kjørt, men det gjenstår fortsatt løpere. Det er imidlertid ikke ventet at noen kan hamle opp med den norske duoen i tet. Følg resten av omgangen her!

På startnummer ni så det lenge ut som om Kjetil Jansrud skulle snyte Aksel Lund Svindal for det historiske OL-gullet. 32-åringen fra Vinstra ledet ved hver eneste mellomtid, men i mål skilte det 12 hundredeler i favør Svindal.

– Aksel, din råtass, lød det fra Jansrud da han kjørte i mål og innså at Svindal var de få, men viktige hundredelene foran.

Ikke bare var Svindal foran Jansrud. Han kan juble for OL-gull, for alle de beste har vært i aksjon. Det blir Norges første i disiplinen som har vært på programmet siden 1948. Ikke nok med det: Kjetil Jansrud kan juble for OL-sølv.

Fakta Utfor 1. Aksel Lund Svindal 1:40,25

2. Kjetil Jansrud +0,12

3. Beat Feuz +0,18

4. Dominik Paris +0,54

5. Thomas Dressen +0,78

6. Peter Fill +0,83

7. Vincent Kreichmayr +0,94

8. Brice Roger +1,14

9. Matthias Mayer +1,21

10. Andreas Sander +1,37

....

X. Aleksander Aamodt Kilde +1,93

– Dette var helt rått. Helt rått. Vi hadde håpet at en av dem skulle få en bra omgang, men begge to leverer. Det er helt rått, sier tidligere toppalpinist Lasse Kjus på Eurosport.

Selv var Svindal lenge rolig i målområdet, og tok ingenting på forskudd. Han forklarte superløpet sitt på følgende vis:

– På toppen var jeg litt ute av rytmen, men fra andrehoppet og ned så kjører jeg det remmer og tøy holder. Det betaler seg mer nedover, sier Svindal til Eurosport.

– Kjetil sier at det helt sikkert holder, men jeg er ikke så sikker, sier Svindal.

Jansrud var også svært fornøyd med sitt løp.

– Jeg sliter med å holde farten oppe når du går over i de lange svingene. Jeg er litt for glad i den tekniske kjøringen. Vi får se, men hvis det står seg, er det bare helt sinnsykt. Alt i alt er jeg fornøyd med kjøringen, sa han før det norske OL-gullet og -sølvet var sikret.

Sveitsiske Beat Feuz tok OL-bronsen, 18 hundredeler bak Svindal.

PS 1! Aleksander Aamodt Kilde var i mål 1,93 bak Svindal. Det holder ikke til topp 10.

