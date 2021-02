GOD START: Sebastian Foss-Solevåg leverte en god runde. Foto: DENIS BALIBOUSE / X90072

Jakter gull: Foss-Solevåg og Kristoffersen med i toppen

CORTINA/OSLO (VG) Ikke siden 1997 har det blitt norsk VM-gull i slalåm. Etter en god førsteomgang er både Sebastian Foss-Solevåg og Henrik Kristoffersen med i gullkampen.

Den første omgangen pågår fortsatt. Følg direkteoppdateringen vår her!

Sebastian Foss-Solevåg var først ut av de norske løperne og fra startnummer to kjørte han inn til ledelse. Ingen av de andre løperne i «topp syv»-gruppen klarte å slå nordmannen, men Adrian Pertl imponerte fra startnummer åtte og kjørte ned til ledelse, 16 hundredeler foran Foss-Solevåg.

24 år gamle Pertl har aldri vært bedre enn nummer tre i et verdenscuprenn tidligere i karrieren.

– Man må bare risikere livet nedover her, og håpe at man kommer inn til grønne lys, sier Foss-Solevåg til VG om finaleomgangen.

Nordmannen er nå skjøvet ned til tredjeplass etter at italienske Alex Vinatzer la seg inn på annenplass fra startnummer 17.

Henrik Kristoffersen har slitt i storslalåm denne sesongen, men i slalåm har det vært langt bedre. 26-åringen er også for alvor med i gullkampen, 38 hundredeler bak Pertl og på en sjetteplass etter at de 20 antatt beste løperne har kjørt i den første omgangen.

Både Foss-Solevåg og Kristoffersen svarer klart til VG at de er godt fornøyd med utgangspunktet etter den første omgangen.

– Har du mer å gå på?

– Ja, svarer Kristoffersen kontant.

Det har vært lang mellom de norske medaljene i slalåm de siste årene. Tom Stiansen er den siste norske verdensmesteren i disiplinen tilbake til 1997 og året etter vant Hans Petter Buraas OL-gull i slalåm foran Ole Kristian Furuseth.

Lasse Kjus tok videre sølv i 1999 og på kvinnesiden ble det bronse i både 1999 og 2001 med henholdsvis Trine Bakke og Hedda Berntsen, men så var det stopp helt frem til Henrik Kristoffersen tok karrierens hittil eneste slalåm-medalje med bronse under OL i 2014.

I VM har det nemlig aldri helt gått veien for Kristoffersen i slalåm, som hadde to fjerdeplasser som best fra de fire tidligere verdensmesterskapene han har deltatt i.