PRAT: VG møtte Aleksander Aamodt Kilde i sommer. Nå er han klar for en ny sesong. Foto: Bjørn S. Delebekk

Aamodt Kilde om «klin kokos»-stempel: − Tenkte at dette gjør jeg ikke igjen

Verdenscupvinneren i alpint innrømmer at man «ikke kan være riktig skrudd sammen» for å lykkes i fartsdisiplinene. Alt må klaffe om han skal klare et nytt mål: Vinne VM-gull i Alta Badia i februar.

Nå nettopp

– Jeg er kjempemotivert. Jeg har nådd mitt største mål. Samtidig er det mange andre ting jeg ønsker å få til. Det er det jeg setter høyest på lista. Jeg har vært veldig nære medalje før, så denne gangen er jeg ordentlig keen på å få det til, sier Aleksander Aamodt Kilde.

Etter verdenscupseieren i februar uttalte han han synes det er større å vinne verdenscupen enn OL og VM.

Nå har han klart drømmen han satte høyest. Etter en spesiell sommer gjelder det å finne nye mål. I Alta Badia i februar får han mulighet til å vinne VM-gull, så gjelder det å se om han kan levere når det gjelder som mest.

– Det har mye med erfaring å gjøre. Ting skal passe den dagen du står på start. Det er det som er så vanskelig i den sporten her. Ting skal klaffe veldig bra. Det er helt ekstremt. Den stabiliteten har jeg lett etter lenge, den var der i fjor. Nå blir det spennende å se om jeg finner toppfarten når det gjelder, for det er krevende, sier han.

For å finne toppfarten må man henge med fysisk og psykisk. Det krever litt om man skal lykkes i super-G eller utfor – eller «klin gærne, klin kokos» som lagkamerat Lucas Braathen sier:

– Vi er ikke helt riktig skrudd sammen. Det er for spesielt interesserte å sette utfor de fjellene, ler Aamodt Kilde.

– Man vet at det er en risiko, men den er man villig til å ta fordi det er det man lever for. Når man kommer i mål så kjenner man på det rushet. Det er det adrenalinjunkie-opplegget som drar oss videre. Jeg har kommet til mål og sagt at «det skal jeg aldri gjøre igjen».

– Når var det?

– Artig at du spør. Det var første gangen i Kitzbühel. Da jeg kom i mål så var jeg vel 5,8 sekunder bak Bode Miller. Jeg gjorde flere feil underveis og var pottestiv. Da tenkte jeg at «dette gjør jeg ikke igjen», sier den regjerende verdenscupvinneren.

– Det tok jo nøyaktig 23,5 time så stod jeg på startstreken igjen.

– Måtte du bli overtalt eller gikk det fint?

– Det gikk fint, men jeg var veldig nervøs. Det går bedre og bedre erfaring. Andre runden var skummel. Plutselig har man kontroll og da angriper man løypa istedenfor å bli angrepet, sier 28-åringen.

FART: Det går fort når Aleksander Aamodt Kilde setter av gårde i utfor eller super-G. Foto: Stian Lysberg Solum

Publisert: 14.10.20 kl. 21:35