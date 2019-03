Skuffelse for Jansrud i Kvitfjell-utforen

Verdensmester Kjetil Jansrud (33) havnet utenfor pallen, og var over sekundet bak vinneren på hjemmebane på Kvitfjell.

Jansrud startet godt på toppen, men mistet tid nedover, og spesielt i bunnen løp sekundene kjapt veteranen, som ble beste nordmann med 8. plass.

– En skuffende dag, selvfølgelig. Jeg gjør noen feil og blir straffet hardt, det er kjipt, sa Jansrud til NRK i målområdet.

Aleksander Aamodt Kilde fulgte på 10. plass, mens Adrian Smiseth Sejersted foreløpig ligger an til 12. plass. Da Jansrud kom i mål så det derimot bedre ut, med alle de norske plassert i topp 10, og Jansrud på 4. plass.

– Da så det ut til å bli en fin dag for laget, men vi blir parkert av de som startet senere. Da blir det en dag under pari, konkluderte mannen som ble verdensmester for noen uker siden i Åre.

I strålende vær på Kvitfjell var det ingen som kunne gjøre noe med italienske Dominik Paris, som slo Jansrud med over sekundet. Han vant 25 hundredeler for sveitseren Beat Feuz. Matthias Mayer fra Østerrike tok den siste plassen på pallen.

Søndag er det Super G i OL-løypa fra 1994.

– Jeg hadde håpet på to pallplasser denne helga, det går ikke, men jeg har en sjanse igjen, og får skru til i morgen. Heldigvis viste denne dagen at ferdighetene er der, og at glid og utstyr fungerer, det var bare jeg som gjorde feil, avsluttet Jansrud til NRK.