Bianca Bakke-Westhoff får sin debut i verdenscupen i Zagreb onsdag.

Talent får debuten i verdenscupen

Bianca Bakke-Westhoff (22) er klar for sitt første verdenscuprenn i alpint. Norge sender en sterk tropp til rennene i Tyskland, Kroatia, Sveits og Slovenia.

NTB

Bakke-Westhoff imponerte i europacupen i Italia i desember da hun kjørte ned til en 5.-plass i slalåm.

Onsdag kjører kvinnene slalåm i kroatiske Zagreb, mens mennene skal i aksjon i Garmisch-Partenkirchen samme dag i samme disiplin. Torsdag er det nytt renn i Zagreb for kvinnene. 7. januar er det storslalåm på programmet i Kranjska Gora for kvinnene og Adelboden (Sveits) for mennene. Dagen etter er det slalåm.

Troppen, kvinner:

Zagreb slalåm:

Thea Stjernesund (Hakadal), Mina Fürst Holtmann (Bærum), Maria Tviberg (Geilo), Kristin Lysdahl (Asker), Bianca Bakke-Westhoff (Heming).

Kranjska Gora, storslalåm:

Ragnhild Mowinckel (Rival), Stjernesund, Holtmann, Maria Tviberg (Geilo), Marte Monsen (Aron).

Troppen, menn:

Garmisch-Partenkirchen, slalåm:

Henrik Kristoffersen (Rælingen), Lucas Braathen (Bærum), Atle Lie McGrath (Bærum), Sebastian Johann Foss Solevåg (Spjelkavik), Timon Haugan (Oppdal), Alexander Steen Olsen (Kjelsås).

Adelboden, storslalåm:

Kristoffersen, Braathen, McGrath, Steen Olsen, Rasmus Windingstad (Bærum), Leif Kristian Nestvold Haugen (Lommedalen), Fabian Wilkens Solheim (Heming), Aleksander Aamodt Kilde (Lommedalen).

Adelboden, slalåm:

Kristoffersen, Braathen, McGrath, Solevåg, Haugan, Steen Olsen.