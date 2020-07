HJEMME: Finn Christian Jagge fortalte i 2011 at han slet med motivasjonen og at det var like før han la opp, da han på 22-årsdagen, med gips på begge bena, og skadet venstre hånd skrev opp noen mål med høyrehånden. Han bestemte seg for å gi absolutt alt i to år, noe som ente i et OL-gull. Foto: Line Møller, VG