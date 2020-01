KAN VINNE SAMMENLAGTCUPEN: Aleksander Aamodt Kilde tar over ledelsen i sammenlagtcupen etter lørdagens utfor i Kitzbühel. Foto: Marco Trovati / AP

Kilde ny verdenscupleder tross norsk nedtur i Kitzbühel-utforen

Fredag ble de nummer én og to i super-G-en i Kitzbühel. Lørdag ble det stang ut for Kjetil Jansrud og Aleksander Aamodt Kilde i den berømte utforen samme sted, men sistnevnte er nå ny leder av verdenscupen sammenlagt.

Lenge så det bra ut for fredagens super-G-vinner Kjetil Jansrud. Med det sene startnummer 17 var han foran ledende Matthias Mayer halvveis i den bratte bakken i Østerrike, men derifra og ned tapte nordmannen tid.

I mål var han 67 hundredeler bak Mayer, inn til en 6. plass.

– Det var greit på toppen. Jeg var aggressiv og traff tålelig bra, men plutselig var det veldig mørkt. Jeg slet med å se småkonturene og får et ordentlig slag på skiene. Jeg blir litt passiv ned mot mål og mister tid. Det er småplukk her og der, men med den omgangen og å komme ned til en 6.-plassen, er egentlig greit, sier Jansrud til NRK.

– Det har vært en fantastisk helg. Å dra fra Kitzbühel med en seier, er helt fantastisk. Samtidig ønsker man å vinne alt, legger han til.

Kilde ny verdenscupleder

Heller ikke Aleksander Aamodt Kilde fikk det til å stemme helt, han med startnummer fem. Han gjorde en feil tidlig i løpet, kjørte ellers greit, men endte ni tideler bak Mayer i mål.

– Med den feilen jeg gjør på toppen, hadde jeg ikke forventet så mye mer. Man må ha et feilfritt løp for å være med å kjempe om seieren her. Det var ikke helt dagen min i dag, men jeg håper det holder til topp ti, sier Kilde til NRK, og bemerker:

– Det er ordentlig små marginer.

Kildes foreløpige 8. plass vil gi ham 32 nye verdenscuppoeng, og det er nok til å ta over ledelsen i verdenscupen sammenlagt, foran landsmann Henrik Kristoffersen. Før dagens renn skilte det 20 poeng mellom de to, og før rennstart erkjente Kilde at han er blant favorittene til å vinne.

– Jeg har lyst til å svare nei, men jeg må nok svare ja. Hvis jeg klarer å holde meg stabilt i utfor og super-G og jeg klarer å være med i storslalåmen innimellom, så er det ikke utelukket at jeg klarer å ta nok poeng som gjør at jeg kan ta med meg kula, sa Kilde til NRK.

Rennet pågår fortsatt, men Kilde må falle fra 8. til 14. plass for ikke være nummer én i sammenlagtcupen. Det er lite trolig nå som de beste har kjørt. Vi kommer tilbake med mer!

Thriller i toppen

I toppen var det lite som skilte. En stund var det bare fem hundredeler mellom topp tre (Vincent Kriechmayr og Beat Feuz på samme tid (1.55,81), Johan Clarey fem hundredeler bak), men Matthias Mayer satte resten av verdenseliten på plass da han kjørte ned til tiden 1.55,59, 22 hundredeler foran nestemann.

Det holder til å bli den første østerriker som vinner Kitzbühel-utforen siden 2014, og med på kjøpet: 100.000 euro, nesten nøyaktig én million kroner.

Samme sum deles ut til søndagens slalåmvinner samme sted. Der er Henrik Kristoffersen blant favorittene – og da kan han også ta tilbake sammenlagtledelsen i totalcupen.

