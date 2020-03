KJEMPER OM SEIER: Aleksander Aamodt Kilde leder verdenscupen sammenlagt før avslutningen neste helg Foto: Stian Lysberg Solum

Trøbbel for Kilde: Kvitfjell-avlysning kan avgjøre verdenscupen

Aleksander Aamodt Kilde kunne nærmest avgjort kampen om verdenscupen sammenlagt på Kvitfjell. I stedet ble Super G-rennet avlyst på grunn av farlige forhold.

Tåke og regn førte til at super-G-rennet på Kvitfjell søndag ble avlyst. Renndirektør i FIS, Markus Waldner, forteller at hensynet til sikkerheten stoppet rennet. Blant annet kunne ikke helikopteret flydd til Oslo ved seriøse skader på grunn av rådende værforhold. De kunne bare flydd til Lillehammer. Det påvirket også beslutningen.

– Vi prøvde hardt og løypen var klar. Men været var helt vilt i dag, sier Waldner til NRK.

Han gjør det klart at det ville vært farlig å gjennomføre rennet på Kvitfjell. Han sier at også Aamodt Kilde også aksepterte avgjørelsen, til tross for den harde kampen om sammenlagtseieren.

– Med en gang blir man oppgitt. Men sikkerheten må være i førersetet, sier sportssjef Claus Ryste i Skiforbundet til NRK.

Utforrennet lørdag gjorde kampen om verdenscupen sammenlagt enda mer spennende, sett med norske øyne:

Avlysningen er dårlig nytt for fartskjøreren Aamodt Kilde, som leder verdenscupen 54 poeng foran franske Alexis Pinturault.

Fartsrennene på Kvitfjell var svært viktig i kampen om verdenscupen sammenlagt ettersom verdenscupavslutningen i Italia senere i mars allerede er avlyst. Der skulle alle disipliner blitt kjørt i løpet av en avsluttende uke.

Kilde leverte slik han var nødt til å gjøre lørdag da han ble nummer to i utforrennet på Kvitfjell. Kilde har også vært langt sterkere enn Pinturault i Super G denne sesongen og rennet var et nøkkelrenn for sammenlagtkampen.

– Det er bare å mobilisere. Han må pakke slalåmskiene til Kranskja Gora, sier NRK-ekspert Marius Arnesen under sendingen om det som nå blir verdenscupavslutning med slalåmrenn og storslalåmrenn neste helg.

– Den psykiske nerven mellom de tre som kommer til å spille inn og det blir kjempespennende, sier Arnesen.

Ved 9-tiden ble det først bestemt at starten av Super G-rennet skulle flyttes ned til det såkalte «Rossi-spranget».Deretter ble rennet avlyst.

Verdenscupavsltningen i slovenske Kranjska Gora blir nå en fordel for teknikk-kjører Alexis Pinturault.

