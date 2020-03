KJEMPER OM SEIER: Aleksander Aamodt Kilde leder verdenscupen sammenlagt før avslutningen neste helg. Foto: Stian Lysberg Solum

Kilde lider av verdenscupavlysninger: – Ikke akkurat en fordel for min del

Aleksander Aamodt Kilde (27) kunne nærmest avgjort kampen om verdenscupen sammenlagt på Kvitfjell. I stedet ble Super G-rennet avlyst, og Kilde må forsvare den røde ledertrøya i en disiplin han ikke har stått i på åtte år.

– Det er surt at det blir avlyst i dag, for jeg hadde gode muligheter, det var liksom i dag jeg skulle gjøre det. Med tanke på hvor mange super G-renn det er i utgangspunktet, er det ekstra kjedelig. Dette er ikke akkurat fordel for min del, sier Aamodt Kilde til VG.

Han har ikke akkurat hatt flyt med terminlisten i sesongavslutningen.

Kilde leder verdenscupen med 54 poeng på teknikk-spesialisten Alexis Pinturault. Med søndagens avlysning i Kvitfjell grunnet sikkerhetshensyn og avgjørelsen om å avlyse prøve-VM i Cortina av corona-hensyn, ryker alle de gjenværende fartsrennene fra årets sesong.

Slalåm-trøbbel

I stedet gjenstår to renn i slovenske Kranjska Gora: slalåm og storslalåm.

– Jeg har ikke kjørt et ordentlig slalåmrenn på åtte år, kanskje. Det skal nok bli tøft å i det hele tatt kvalifisere seg til finalen. Kanskje har jeg mulighet til å ta et par poeng, sier en realistisk Aamodt Kilde.

– Kommer du til å spørre om råd fra Henrik Kristoffersen og gjengen?

– Det er sjanseløst å spørre om råd, det er for seint uansett. Jeg kan bare stille opp og gjøre det beste jeg kan, sier Kilde spøkefullt.

Han er imidlertid klar på at det var en riktig vurdering å avlyse avslutningsrennet i Kvitfjell, at det er bra at de tenker på utøvernes sikkerhet. I tillegg legger han vekt på at han er svært fornøyd med sesongen sett under ett, selv om det nå skal et lite under til for at han vinner verdenscupen sammenlagt.

Franskmannen Pinturault har nemlig tatt 449 poeng mer enn Kilde i de tekniske rennene så langt i sesongen.

Helt vilt

Renndirektør i FIS, Markus Waldner, forteller at hensynet til sikkerheten stoppet rennet. Blant annet kunne ikke helikopteret flydd til Oslo ved seriøse skader på grunn av rådende værforhold. De kunne bare flydd til Lillehammer. Det påvirket også beslutningen.

– Vi prøvde hardt og løypen var klar. Men været var helt vilt i dag, sier Waldner til NRK.

Kilde leverte slik han var nødt til å gjøre lørdag da han ble nummer to i utforrennet på Kvitfjell. Kilde har også vært langt sterkere enn Pinturault i Super G denne sesongen og rennet var et nøkkelrenn for sammenlagtkampen.

– Det er bare å mobilisere. Han må pakke slalåmskiene til Kranskja Gora, sier NRK-ekspert Marius Arnesen under sendingen om det som nå blir verdenscupavslutning med slalåmrenn og storslalåmrenn neste helg.

