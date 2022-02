forrige







fullskjerm neste BLE TRØSTET: Mikaela Shiffrin ble trøstet lenge oppe i bakken av trenerteamet etter hun kjørte ut for andre renn på rad. 1 av 5 Foto: Robert F. Bukaty / AP

OL-sjokket: Mareritt for Kilde-kjæresten Mikaela Shiffrin

YANQING/OSLO (VG) Mikaela Shiffrin (26) er USAs ansikt utad for vintersport og var storfavoritt i OL, men etter to utkjøringer, sitter hun trøstesløs igjen i bakken med ansiktet fullt av tårer.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det gikk et stort «oh no»-sukk gjennom målområdet da gullfavoritten røk ut av løypen på innerski for andre renn på rad.

To øvelser, to gull - i storslalåm og slalåm. Hun kom ikke engang til mål. Der den norske kjæresten Aleksander Aamodt Kilde reiste seg igjen etter sin skuffelse i OL-premieren, ble Shiffrin i stedet, over 30 minutter etter utkjøringen, bli trøstet av det amerikanske trenerteamet langt oppe i fjellskrenten. Hun orket ikke engang kjøre ned.

I bunnen visste hun at verdenspressen som følger alpint-dronningen, som tok sitt første OL-gull i Sotsji allerede i 2014, ventet.

Superstjernen pryder forsider i Sports Illustrated og er frontfigur for alt fra pasta-reklamer til skibriller. Nå ville hun helst gå med solbriller over de tårevåte øynene resten av dagen. Men etter hvert er hun å finne i bunnen av bakken, likevel.

– Jeg tror jeg bare ønsket å ta en pause og prøve å prosessere hva jeg gjorde feil. Ikke bare i den svingen, men hva jeg har gjort feil i dag, denne uken og i livet. Jeg hadde en mentalitet jeg trodde var ganske sterk i dag, men jeg tok helt feil, sier Shiffrin til Discovery+ og fortsetter:

– Jeg gikk for gull, men ja...

Info Mikaela Shiffrin: Født: 13. mars 1995 (26 år) Fra: Vail, Colorado, USA Yrke: Alpinist Debuterte i verdenscupen: 11. mars 2011 (som 15 åring) OL-medaljer: To gull og ett sølv VM-medaljer: Seks gull, to sølv og tre bronser Verdenscupseiere: 73 Cuper: Verdenscupen sammenlagt tre ganger, slalåmcupen seks ganger, storslalåmcupen én gang og super-G-cupen én gang. Vis mer

For som den mestvinnende slalåmkjøreren uansett kjønn, med 47 verdenscupseiere i disiplinen, var forventningene skyhøye.

– Jeg skal prøve å få fokuset på plass igjen, men det funket ikke så bra etter storslalåmen, men vi får se, legger hun til.

– Jeg fikk veldig vondt av Mikaela, det kan ikke være lett. Jeg vet at hun har et enormt press på seg fra nasjonen, sier Thea Louise Stjernesund til Discovery+ som ligger på 19.-plass etter førsteomgangen.

Medalje var minstekravet. Alt annet var fiasko.

Skyhøyt mål

Shiffrin har hatt et mål hele karrieren: klare det hennes idol, Bode Miller aldri klarte, tre OL-medaljer i ett og samme mesterskap.

Hun være nære å klare det for fire år siden i Pyeongchang, da hun vant gull i storslalåm og sølv i kombinasjonen.

Info Mikaela Shiffrin i OL: Sotsji 2014: Storslalåm – 5.-plass Slalåm – gull Pyeongchang 2018: Storslalåm – gull Slalåm – 4.-plass Kombinasjon – sølv Beijing 2022: Storslalåm – DNF Slalåm – DNF Vis mer

Men det skulle altså skille åtte fattige hundredeler for å ta bronsen på slalåmen. Dermed sto målet fortsatt da hun reiste til Kina.

Men med utkjøring i slalåm og storslalåm, hennes beste disipliner, skal det nå holde hardt for å nå målet i de kinesiske fjellene.

Det er forventet at amerikaneren skal kjøre alle fem rennene i OL, så det er fortsatt teoretisk mulig å kunne klare det.

Mistet faren

I februar 2020 stoppet hele livet til superstjernen opp. Hennes far og trener, Jeff Shiffrin, gikk bort etter en ulykke i familiehuset i Colorado, bare 65 år gammel.

Mikaela var rystet og avsluttet sesongen umiddelbart, til tross for at hun hadde vært i superform og vunnet 17 av 25 renn sesongen i forkant.

Hun gikk inn i en tung tid full av sorg og ryggproblemer. I mørket kom et lysglimt fra Lommedalen i Bærum: Aleksander Aamodt Kilde.

De to toppalpinistene hadde kjent hverandre en stund, men begynte å bygge en tettere relasjon, og i mai 2021 åpnet de opp om at de hadde blitt et par.

– Det har nok vært vanskeligere enn veldig mange tror, og det sitter fortsatt i henne. Hun er nok ikke helt tilbake til det å faktisk nyte livet som alpinist som hun gjorde før, sa nordmannen til VG før avreise til Kina.