REAGERER: Kjetil Jansrud synes det var urettferdig at bare noen få fikk kjøre den siste treningen.

Jansrud raser etter avlysning: − Fullstendig kaos

Gullfavoritt Aleksander Aamodt Kilde (29) var én av kun tre løpere som fikk kjøre den siste utfortreningen. Kjetil Jansrud (36) er blant utøverne som reagerer.

– Det er ikke greit i det hele tatt. Det er en stor fordel for de tre som har fått kjøre. Man merker på hele feltet, meg inkludert, at det blir en veldig forskjell på de som har fått sin tredje tur ned og de som ikke har fått det. Det er problematisk, sier Jansrud til Discovery+ før han kommer med kritikk av renndirektør Markus Waldner.

– Det er fullstendig kaos med informasjonsflyt, og man får litt inntrykk av at Markus kjører en litt diktatorlinje uten informasjon. Det er veldig vanskelig å være utøver på toppen, og ikke ane om det blir noe eller ikke.

En annen som virket irritert på toppen etter avlysningen var den sveitsiske utforspesialisten Beat Feuz, som stormet bort da avgjørelsen nådde ham.

– Mange synes vi burde fortsatt, men det var for farlig. Det var uforutsigbart. Etter tre løpere bestemte vi oss for å avlyse. Vi valgte heller ikke å vente, for været ville ikke blitt bedre, sier Waldner til Discovery+, før han svarer på kritikken:

– Dette er utendørsidrett. Det er ikke alltid rettferdig.

RENNDIREKTØR: Markus Waldner tok runden i pressesonen etter avlysningen. Her fra italienske Bormio i desember.

Sterk vind på toppen av løypen i Yanqing gjorde at lørdagens utfortrening – den siste før søndagens renn – ble avlyst etter de tre første løperne hadde vært utfor.

Da hadde Aleksander Aamodt Kilde, med startnummer 3, akkurat kjørt ned til den beste tiden på de tre treningsomgangene som har blitt kjørt i bakken.

– Det var ikke en stabil vind. Den kom i kast. Det gjorde det farlig, spesielt på hoppene. Det var bedre å stanse det, sier Kilde til sveitsiske SRF etter treningen.

På toppen diskuterte flere utøvere avgjørelsen, deriblant den sveitsiske verdenscuplederen Marco Odermatt som snakket med landsmann Niels Hintermann, franske Johan Clarey og østerrikske Max Frans om muligheten til å kjøre treningsomgangen fra lenger ned i bakken.

– Alt er bedre enn ingenting, sier Odermatt, før Clarey gikk for å ta forslaget til treneren sin.

I tillegg til Kilde, fikk også Christof Innerhofer (Italia) og Matthias Mayer (Østerrike) kjørt lørdagens trening.

Discovery-ekspert Tom Stiansen spår nå at det blir bråk på lagledermøtet senere lørdag.

– Den juryavgjørelsen er så urettferdig som det går an, sier Stiansen til Eurosport.

– Det er OLs første store skandale, slår Stiansen fast.

51-åringen har selv deltatt i to OL, og debuterte i OL-sammenheng i utforen i Albertville i 1992.

URETTFERDIG: Aleksander Aamodt Kilde (til venstre) var én av tre som fikk kjøre den siste treningen. Tom Stiansen mener situasjonen er urettferdig.

Søndagens utfor starter klokken 04:00 og sendes på TV Norge. Det er meldt bedre værforhold til søndagens renn. Der stiller Aleksander Aamodt Kilde som gullfavoritt.

Nordmannen var nest raskest av de som kjørte innenfor alle portene på den første treningen, og raskest på den andre treningen.