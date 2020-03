STERK PAPPA: Leif Kristian Nestvold-Haugen trener hjemme i stuen med sønnene som vekter på ryggen. Der sitter Sverre og Olav. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Nestvold-Haugen i karantene: Barna er de nye «treningskameratene»

HOLMENKOLLEN (VG) Han er tvunget til å trene hjemme etter at virusalarmen gikk. Men Leif Kristian Nestvold-Haugen (32) tar det med et smil – og synes det er moro at hans egne sønner er de nye «treningskameratene».

Aleksander Aamodt Kilde, Kjetil Jansrud, Sebastian Foss Solevåg og resten av de fremadstormende løperne på alpintlandslaget. Denne gjengen, i tillegg til Henrik Kristoffersen, toppalpinister han vanligvis trener med – eller er på tur med i verdenscupsirkuset – er byttet ut med hjemmekarantene og begrensede treningsmuligheter.

Nestvold-Haugen understreker at han ikke er smittet av coronaviruset. Men han har vært i Tyskland og Østerrike før det internasjonale skiforbundet (FIS) avlyste resten av sesongen på grunn av pandemien, som herjer, og lammer en rekke land for tiden.

Ifølge myndighetens restriksjoner må alpinstjernen holde seg hjemme i to uker. Ifølge Nestvold-Haugen kan han sykle eller løpe i marka. Men bare hvis han holder god avstand til folk.

Leif Kristian Nestvold-Haugen Alder: 32. Sivilstatus: Gift med Marthe, to barn. Bor: Oslo. Klubb: Lommedalens IL. Meritter: OL-bronse (Mixed lag/2018)). VM-bronse (Storslalåm/2017). Beste plassering i verdenscupen: 2. plass (Storslalåm/Kranjska Gora/2017) Vis mer

Det faste treningslokalet på Olympiatoppen i Oslo er stengt. Men hjemme i Holmenkollåsen er det åpent. I kombinasjon med «hjemmebarnehage» for familiens sønner Sverre (16 måneder) og Olav (snart fire). Kona Marthe er også i huset – med hjemmekontor.

STYRKEØVELSE: Sverre blir løftet til værs i stuen, mens Olav ser på ved siden av pappa Leif Kristian. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Nestvold-Haugen gjør basisøvelser på stuegulvet. Han improviserer litt når VG er på «utendørsbesøk» med bilder gjennom vinduene i den stilrene minimalistiske boligen. Leif Kristian – den sjette beste storslalåmkjører i verdenscupen i vinter – bøyer, tøyer og drar til med en serie imponerende armhevninger med sønnene på ryggen.

Han kommer ut på trappen i treningsklær – litt andpusten – og lar seg intervjue på laaang og smitte-trygg avstand. Som alltid med et smil om munnen. Selv om respekten for de omfattende samfunnstiltakene er noen han omtaler i alvorlige ordelag.

– Det er ikke hver dag jeg har ungene over meg på trening. Men dette er alvorlig. Det er en krise vi ikke har sett før. Og i hvert fall ikke i min levetid, sier Leif Kristian Nestvold-Haugen.

Det er bare han i familien som er pålagt karantene. Men alle fire holder seg innenfor husets fire vegger. De er åpenbart påvirket av den prekære situasjonen i samfunnet for øvrig.

– Jeg tenker at dette bare er begynnelsen. Og selv om ikke hele familien er i karantene, så tror jeg alle føler på at vi isolerer oss fra omverden, sier Nestvold-Haugen.

INNE-FAMILIE: Leif Kristian og kona Marthe holder seg innendørs for tiden. Olav i mammas armer. Sverre i pappas. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Toppalpinisten trente sammen med sine landslagskolleger på teknikklaget (slalåm/storslalåm) i nærheten av den østerrikske byen Graz da verdenscupen ble avblåst. De skulle til renn Kranjska Gora i Slovenia. Nestvold-Haugen forteller om en personlig dårlig følelse.

– Vi som reiser så mye har et personlig ansvar. Derfor sa jeg på et tidlig tidspunkt at vi burde reise hjem, som alle andre, å bidra til og komme gjennom denne krisen. Og da tenker jeg ikke i hovedsak på meg selv, men på de eldre, og de som er syke og ikke godt rustet mot viruset, sier Nestvold-Haugen.

Han beskriver den nye hverdagen som «nedskrudd tempo på jobb, og oppskrudd på hjemmebane». Og han medgir at han er tankefull. Den norske alpinsuksessen i vinter med Aamodt Kilde som sammenlagtvinner i verdenscupen, og Kristoffersen som bestemann i slalåm og storslalåm, kommer i annen rekke.

– Vi fikk ikke fullført alle renn, men jeg er ikke skadelidende. Det er andre jeg tenker mye mer på. Helsearbeidere, industriarbeidere og selvstendig næringsdrivende. Mange av dem blir permitterte eller står i fare for å miste jobbene sine, sier Leif Kristian Nestvold-Haugen.

Publisert: 16.03.20 kl. 16:36

