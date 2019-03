Dom i saken mellom Henrik Kristoffersen og Norges Skiforbund faller i beste fall før påske. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Kristoffersen-saken: Brikken som uteble

OSLO TINGRETT (VG) Kristoffersen-saken inneholdt en interessant gjennomlysning av en rekke temaer. Men én problemstilling forblir dessverre ubesvart.

Det er ikke akkurat småting som var opp i sal 250, i en sak som berører prinsipielt viktige spørsmål knyttet til norsk idretts fremtid.

Styrkeforholdet mellom utøver og forbund er grundig dissekert.

Argumenter om maktanvendelse overfor stjernene, omsorg for fellesskapet og detaljer i europeiske rettsregler er kastet frem og tilbake mellom partene.

Fra vitneboksen har de sentrale aktørene redegjort for sitt syn på saken - med ett gigantisk unntak.

I en sak der Henrik Kristoffersen går til retten for å få inngå en privat sponsoravtale med Red Bull, hadde det nemlig vært ytterst interessant å få konkret informasjon om hvordan energidrikk-giganten opererer og prioriterer.

Men på dette feltet ble vi dessverre ikke så mye klokere av de seks rettsdagene.

I en ideell verden hadde Red Bull-ledelsen vitnet i Oslo tingrett, for å gi en grunnleggende innføring i hva det innebærer å samarbeide med dem, og ikke minst hva som skal til for å få den eller den statusen i deres spisse sponsorsystem.

Vi vet at Kristoffersen-siden mener at en Red Bull-avtale på hjelmen er nødvendig for å kunne konkurrere under like forutsetninger som sine argeste rivaler, eller i det minste å få en avtale som sikrer ham et system og et støtteapparat som holder nivået.

Vi kjenner også noen eksempler på hva dette skal kunne innebære, og da særlig tjenester som letter logistikk, transport og restitusjon. Dette anses av saksøker igjen som nødvendig for å optimalisere prestasjoner som alpinist, der hver minste margin teller i jakten på å bli aller best i verden.

Men vi vet ikke så veldig mye konkret om hvilke forutsetninger som ligger til grunn for at Red Bull gir deg den eller den oppfølgingen.

For eksempel er konkurrenten Marcel Hirscher et flaggskip for Red Bull, men på hjelmen hans er det ikke den velkjente oksen som figurerer. Hva er da vurderingene bak bak hvilke tjenester Hirscher tilbys, sett opp mot hva som ligger i Kristoffersens drikkeflaskeavtale?

Og hva skjer den dagen Marcel Hirscher legger opp - vil Henrik Kristoffersens posisjon blant utøvere som har en eller annen deal med Red Bull forandres, slik at han kan få mer service?

Eller er den direkte forutsetningen fra produsentens side at hjelmen må til for å yte full pakke for nordmannens del?

Her er spørsmålene flere enn svarene, og innsikt i sponsorens indre gemakker er ikke nødvendigvis så viktig for de store prinsipielle spørsmålene.

Men det blir litt som hvis du prøver å legge et puslespill: Det er irriterende hvis et par manglende brikker forhindrer bildet fra å bli fullstendig.

Publisert: 27.03.19