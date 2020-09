GIR STØTTE: Joachim Jagge Lindstøl (t.v) sammen med Rasmus Windingstad og Sebastian Foss Solevåg etter NM i superkombinasjonen i 2018, der Jagge Lindstøl tok sølv. Foto: Privat

Støtte til alpinkritikk: – Folk tør ikke ta ting oppover i systemet

Max Røislands kraftige oppgjør med Norges Skiforbund får støtte. Flere løpere forteller til VG at alpinister er redd for konsekvensene ved å ta opp misnøye med ledelsen.

Alpinsjef Claus Ryste derimot mener at takhøyden er stor når VG spør om det er en fryktkultur. Hele hans svar kan du lese på slutten av denne saken.

Det hele startet med at Max Røisland, tidligere alpinist, gjennom en kronikk i VG rettet flengende kritikk mot Norges Skiforbund.

Han mente blant annet at økonomistyring var svak, at ledere aldri stilles til ansvar for dette og at ledere soler seg i glansen av det utøvere og foreldre har bygget opp, samtidig som det legges beslag på markedsmessige rettigheter.

Nå får Røislands oppgjør støtte blant flere løpere som har vært på forbundets lag.

– Jeg er enig i alt han sier egentlig, sier Joachim Jagge Lindstøl (23) til VG.

Jagge Lindstøl, som har bronse fra junior-VM, konkurrerer på nivået under verdenscupen. Han reagerer også på den økonomiske styringen av alpindelen av Skiforbundet.

– Folk tør ikke ta ting oppover i systemet. Man ser på nært hold at det er veldig fint å være på godfot med forbundet, slik at man får lov til å kjøre europacup, nivået under verdenscupen, og få bli med på en tur til Europa for å få prøvd seg der, sier Jagge Lindstøl.

Han er nevøen til den tidligere olympiske mesteren Finn Christian «Finken» Jagge, som gikk bort i sommer.

Røislands oppgjør med forbundet kommer etter en årrekke med røde tall for alpint i Skiforbundet og et nytt solid kutt i våres.

De siste årene har også antallet alpinister på Skiforbundets lag blitt redusert fra 37 i OL-sesongen 2017/18 til 23 utøvere i årets sesong (38 prosent nedgang). På herresiden er antallet løpere i Skiforbundets lag-uttak i samme tidsrom blitt kuttet fra 23 til 12 utøvere (48 prosent nedgang).

Skiforbundets lag i alpint La om fra verdenscuplag og europacuplag til løpere med A-, B- og C-status våren 2019: 2020/21: Totalt: 23 utøvere og to para-utøvere. Kvinner: A-status: 3 utøvere, B-status: 5 utøvere, C-status: 3 utøvere - Totalt 11 kvinner. Menn: A-status: 8 utøvere, B-status: 4 utøvere - Totalt 12 menn. 2019/20: Totalt: 28 utøvere og 2 para-utøvere. Kvinner: A-status: 4 utøvere, B-status: 6 utøvere, C-status: 4 utøvere - Totalt: 14 kvinner. Menn: A-status:6 løpere, B-status: 5 utøvere, C status: 3 utøvere - Totalt 14 menn. 2018/19: Totalt: 36 utøvere og 1 para-utøver. Kvinner: Verdenscuplag: 9 utøvere, Europacuplag: 7 utøvere - Totalt 16 kvinner. Menn: Verdenscuplag: 11 utøvere, Europacuplag: 9 utøvere - Totalt 20 menn. 2017/18: Totalt: 37 utøvere og 1 parautøver. Kvinner: Verdenscuplag: 7 utøvere, Europacuplag: 7 utøvere - Totalt 14 kvinner. Menn: Verdenscuplag: 12 utøvere, Europacuplag: 11 utøvere - Totalt 23 menn. Kilde: Skiforbundet. Vis mer

Oslo-løperen satser nå med skistipend på universitet i Vermont i USA. Han ser at mange nå velger den samme løsningen når tilbudet til Skiforbundet slankes.

– Man ser i resten av landet hvordan man bygger opp utøvere der alt er drevet av frivillig arbeid, hverdagshelter, som tar i et tak og foreldre som spytter inn her og der, sier Lindstøl, som blant annet tok bronse i junior-VM for noen år tilbake.

Han mener støtten til Røisland er stor og at misnøye med ledelsen er en utbredt oppfatning i miljøet. Samtidig påpeker han at trenere og støtteapparat gjør en god jobb.

– Jeg storkoser meg i USA og har fortsatt lyst til å kjøre verdenscup og bli best. Men for å ha glede av idretten må man ha noe å se frem til. Problemet er når det blir kuttet og kuttet ned på lag, sier Jagge Lindstøl.

Det trekker også utfortalentet Alexander Sannes Thorsen (24) frem.

– Jeg har nesten ventet på dette. Det er deilig at noen tar litt ansvar. Max har en veldig god sak også, sier Thorsen.

Han debuterte med 31. plass i verdenscupen før seniorkarrieren ble ødelagt av skader etter at han kom inn på Skiforbundets lag. Han falt stygt i Kvitfjell i 2017 og ble senere også korsbåndskadet.

– Ingen av oss underpresterte i forhold til kriteriene for å være på landslag. Men likevel så ble laget halvert på noen få år. Det er forvirrende og vanskelig å forholde seg til, mener Sannes Thorsen.

STØTTER RØISLAND: Alexander Sannes Thorsen under verdenscuphelgen på Kvitfjell i februar 2017. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Hans oppfatning er at det er blitt liten støtte til alpinledelsen innad i miljøet.

– Når man er avhengig av ledelsen for å konkurrere, blir man mer påpasselig på hvordan man ytrer seg. Spesielt når man er i en usikker posisjon. Da er det nok bare de største stjernene som tør å ta ordet, sier Sannes Thorsen.

Han mener måten Skiforbundet behandler utøverne på er hard, selv om han opplevde støtte fra ledelsen og laget i perioden han var på lag og trivdes.

– Men jeg ble også utelatt fra laguttaket i skadet tilstand, uten å ha fått prøvd meg på ski igjen. Det gjorde situasjonen verre, sier han.

Maren Skjøld (26) la opp etter at hun ble vraket fra landslaget i våres. Hun er takknemlig for sju år på landslaget. Samtidig gir løperen med bronse fra lagkonkurransen i OL i 2018 støtte til Max Røislands oppgjør med Skiforbundet.

– Så lenge man er inne i varmen blir man tatt vare på. Men fra man er ung til man kommer på laget må man betale alt selv, sier Skjøld.

– Jeg støtter Max når det gjelder at det alltid er løperne det går utover når det er tøffe tak med økonomien. Max har gode punkter og det er tøft gjort, sier Skjøld og påpeker at økonomistyringen med underskudd ikke får konsekvenser for de som styrer.

TOK BRONSE: Maren Skjøld var på med på laget som tok bronse i lagkonkurransen under OL i 2018. Her under slalåmrennet i lekene i Sør-Korea. Foto: Lundahl, Pontus / TT NYHETSBYRÅN

Hun mener Skiforbundet i større grad burde imøtekomme ønsker fra utøvere som selv ønsker å finansiere sin satsing, for å kunne fortsette å være en del av satsingsgruppen.

– Det som er vanskelig å forstå er at når man er 25-26 år, så er det ikke noe annet tilbud, sier Skjøld.

VG har lagt frem den nye kritikken for alpinsjef Claus Ryste, som svarer skriftlig:

– Vi har forståelse for at noen er kritisk til de økonomiske kuttene som måtte gjøres.

– Alpint har hatt overforbruk over tid tilknyttet landslagsaktiviteten. I tillegg ble det, som for mange andre, i Norges Skiforbund (NSF) veldig krevende da coronaen gjorde at NSF alpint måtte spare nesten 10 prosent av omsetningen ut året. Det er et betydelige beløp.

Ryste innrømmer at løpere som skulle ha vært kvalifiserte for landslag, ikke er med:

– Valgene har vært tøffe, og har gjort at utøvere som i utgangspunktet er kvalifiserte, ikke blir tatt ut. Vi mener kuttene er nødvendige for å sørge for at landslagene har rammevilkår som fortsatt gjør det mulig å kjempe i verdenstoppen.

– Konkurransen om en plass har aldri vært hardere, men vi jobber med et klart mål om større lag for begge kjønn i fremtiden. Det er et betydelig antall utøvere både på og utenfor lag som har fått startet i Europacuprenn, og gjennom det fått mulighet til å kvalifisere seg til verdenscup. Uttakene styres av overordnede prinsipper om at utøvere må vise til resultater for å kunne få delta.

Konkret på uttalelsene om at det er vanskelig å komme med kritikk mot alpinledelsen, svarer Claus Ryste:

– Vår opplevelse er at takhøyden er stor for tilbakemeldinger i lagene. Det er selvsagt diskusjoner om strategi og overordnede valg, som er forankret i NSF sitt styresett.

– Føler du at alpint blir nedprioritert av Skiforbundet?

– Alpint har støtte i NSF, noe veksten og utviklingen de siste årene viser. Vi har aldri hatt flere kvinner og menn i verdenstoppen. Vi jobber med en søknad om VM i Norge, verdenscup for kvinner og sesong-finale. Vi arrangerer Europacuprenn hver sesong, noe som er ressurskrevende, men sportslig veldig viktig for norsk alpinsport.

