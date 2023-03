Aleksander Aamodt Kilde har valgt å stå over storslalåmrennene i Kranjska Gora til helgen. Dermed har Marco Odermatt vunnet verdenscupen sammenlagt.

Kilde står over renn – Odermatt vinner verdenscupen

Marco Odermatt har vunnet verdenscupen i alpint sammenlagt som følge av at Aleksander Aamodt Kilde står over helgens storslalåmrenn i Kranjska Gora.

NTB

– Jeg har bestemt meg for at jeg ikke skal kjøre de to storslalåmrennene i Kranjska Gora neste helg og heller fokusere på de to fartsrennene i verdenscupfinalen. Jeg vil konsentrere seg om Soldeu, sier Kilde til østerrikske ORF, ifølge Blick.

Norges Skiforbund bekreftet overfor NTB at nordmannen ikke stiller på start i Slovenia.

Det betyr at Kilde ikke lenger har noen teoretisk mulighet til å ta igjen Odermatt i kampen om «den store krystallkula».

Sveitseren leder verdenscupen sammenlagt med 385 poeng ned til Kilde, som uten de to storslalåmrennene i Kranjska Gora bare har tre renn igjen av verdenscupsesongen.

Dermed kan Lommedalen-gutten maksimalt ta igjen 300 poeng på sveitseren, og har således ikke muligheten til å vinne verdenscupen sammenlagt.

Odermatt vant også verdenscupen foran Kilde forrige sesong. Da skilte det 467 poeng mellom de to alpinstjernene.

Kilde har også gått til topps i verdenscupen én gang. Det var tilbake i 2020 da han vant den forkortede koronasesongen foran franske Alexis Pinturault og Henrik Kristoffersen. (NTB)

HVA SKJER I DAG? I VGs nye sportskalender får du oversikt over alt av sport