LANGT BAK: Henrik Kristoffersen i aksjon under slalåmen i VM. Foto: DENIS BALIBOUSE / X90072

Knust av Hirscher i 1. omgang

ÅRE/OSLO (VG) Den suverene verdenseneren Marcel Hirscher slo Henrik Kristoffersen med elleville 1,7 sekunder i 1. omgang i VM-slalåmen i Åre.

Publisert: 17.02.19 11:20







Kristoffersen må kjempe hardt for en mulig medalje i 2. omgang.

– Full gass fra start til mål, meldte han om taktikken til NRK før det startet.

Clement Noel åpnet med 1.02,78, før Kristoffersen satte utfor som nummer to. Nordmannen tok ledelsen på toppen, og var 39 hundredeler foran Noel tidlig.

Nedover var det jevnere, men Kristoffersen øket noe og var i mål 48 hundredeler foran franskmannen. Det skulle imidlertid vise seg at Noel var en veldig dårlig målestokk.

RIVALENE: Henrik Kristoffersen og sølvvinner Marcel Hirscher etter storslalåmtriumfen. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

For Kristoffersens «full gass» var ikke i nærheten av Hirscher, nummer to i storslalåm. Foran 2. omgang ligger alt an til at han tar en brutal revansje, for østerrikeren er hele 1,70 sekunder foran nordmannen.

– Det er noe av det råeste vi har sett, utbrøt tidligere toppalpinist Kjetil André Aamodt for NRK.

Og det er flere som er foran Kristoffersen: Når 13 har kjørt, er Kristoffersen nummer seks: Alexis Pinturault på 2. plass er 1,14 foran og Marco Schwarz på bronseplass er 48 hundredeler foran nordmannen.

Etter det forrige VM’et, i St. Moritz for to år siden, har Henrik Kristoffersen bare vunnet ett av 20 slalåmrenn, i Kitzbühel i januar i fjor.

Saken oppdateres.