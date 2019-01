ÅRETS MANN: Aksel Lund Svindal fikk tildelt prisen som Årets mannlige utøver av Marit Bjørgen (til venstre) og Camilla Herrem. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Slik er Aksel Lund Svindals VM-plan: – Jeg må være smart

ALPINT 2019-01-07T06:33:05Z

STAVANGER (VG) Aksel Lund Svindal (36) mottok pris på Idrettsgallaen med et problematisk høyre kne og venstre hånd i bandasje. Men i februar vil han kjempe om VM-gull i Åre. Det krever en smart plan.

Publisert: 07.01.19 07:33

– Det er stort å vinne her. Det trodde jeg ikke da jeg så hvem jeg konkurrerte med, sier han til VG etter å ha blitt kåret til Årets mannlige utøver i norsk idrett.

– Hånden er bare et operasjonssår som skal gro, mens kneet var bedre i desember. Jeg fikk en smell i slutten av måneden. Men det kan bli bra igjen, sier veteranen som vant utfor i verdenscupen i Val Gardena 14. desember.

OL-vinneren må riste litt på foten mens hans snakker med VG i DnB Arena.

– Jeg må bevege på den. Det går helt fint å strekke på beinet under bordet, sa han på vei til hvite dukene i salen på Idrettsgallaen.

Han skal holde seg unna skikjøring de neste dagene.

– Jeg skal ikke på ski før i slutten av neste uke. Jeg trenger et par dager før Wengen. Men fjorårssesongen viste at hvis jeg lir det litt ro så kan det blir bedre på kortere tid, sier han og mener han for øyeblikket treningsmessig er et dårlig forbilde for unge løpere.

Men Aksel Lund Svindal må bruke det som er på innsiden av hjelmen for å ha muligheten for VM-suksess i februar.

– Jeg må være smart nå. Jeg håper det fungerer i Wengen. Den er snillere enn Bormio, sier Lund Svindal, som ble nummer 12 i den foreløpig siste utforrennet i Italia 28. desember.

Etter klassikeren i Sveits 18. januar kommer både den mest klassiske helgen av alle: Hanekamrennene i Østerrike med både super-G og utfor 25. og 26. januar.

– Den er jækla vanskelig å stå over fordi det er Kitzbühel. Hvis det er dårlige forhold, så bør jeg stå over. men det er så vanskelig, sier Aksel Lund Svindal som har falt to ganger stygt i verdenscupens aller tøffeste løype.

Se VGs sportsnyheter fra Idrettsgallaen:

Aksel Lund Svindal har aldri vunnet i «Kitz».

– Nå har jeg vært på pallen 15 ganger i Beaver Creek – det er rekord for en destinasjon inntil Marcel Hirscher slår meg – og aldri vunnet i Kitzbühel, sier OL-vinneren. Det er ikke tilfeldig. Det er en bakke som passer meg bedre. Men jeg er fortsatt en av dem som kan vinne i Kitzbühel og da må jeg gi det et forsøk, sier han.

Dermed ser det ut som Aksel Lund Svindal ikke kjører rennene i Garmisch-Partenkirchen den første helgen i februar.

– Den kan ryke for at jeg skal få litt pause før VM, sier han.

Allerede 6. februar kommer nemlig super-G under VM i Åre. Utforen kommer bare tre dager senere i en løype Aksel Lund Svindal liker svært godt. Under VM i Åre for 12 år siden vant han nemlig sine to første gull – i utfor og storslalåm.

Det er ingen tvil om at Aksel Lund Svindal fortsatt har ambisjoner på aller høyeste nivå.

– Etter VM så få jeg bare se an. Men det er synd om jeg må stå over på Kvitfjell som er hjemmebane, sier han.

– I fjor tenkte jeg at jeg kunne kjøre alt da OL bare var over. da tok det veldig lang tid før kneet ble bra. I midten av juni, beskriver Aksel Lund Svindal.