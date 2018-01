Peker på gullfavoritten: OL-løypa passer oss

Publisert: 20.01.18 18:56

ALPINT 2018-01-20T17:56:06Z

KITZBÜHEL (VG) Aksel Lund Svindal (35) og Kjetil Jansrud (32) peker på sveitsiske Beat Feuz (30) som OL-gullfavoritt, men understreker samtidig at utfør-løypen i Pyeongchang passer dem veldig godt.

Norges beste fartsmenn raste nedover på resultatlisten her i Kitzbühel da løpere på sene startnummer dro nytte av solen som etter hvert tittet frem.

Tomas Dressen ble første tyske «Die Streif»-vinner i Hahnenkamm-rennene fra startnummer 19, i solskinn og med kjendiseliten på tribunene: Arnold Schwarzenegger, Niki Lauda, Jean-Claude Killy, Bernie Ecclestone – you name them.

Aksel Lund Svindal (8. plass) påpeker imidlertid at Feuz endte på 2. plass fra startnummer syv og Østerrikes Hannes Reichelt på 3. plass fra startnummer én – begge under samme «vanskelige» forhold som Svindal og Jansrud (10. plass).

– Ingen på de ti første startnumrene hadde sol, sier han.

Ingen nordmenn har vunnet et fullverdig utforrenn – som det var lørdag – i klassiske Kitzbühel. Ingen nordmenn har vunnet utfor i OL siden det kom på programmet til vinterlekene for 70 år siden.

Kjetil Jansrud mer enn antyder at tiden vil være moden i Sør-Korea 11. februar, to dager etter åpningsseremonien.

– Det du gjorde i Kitzbühel er ikke viktig i Korea. Men Feuz ser ut til å «holde på det» og seiler opp som ganske bra favoritt for OL. Men jeg tror jeg er i veldig god form for Korea, for der vet jeg at jeg har kontroll, sier Kjetil Jansrud.

– Ja, det gjør han, svarer Aksel Lund Svindal på spørsmål om Beat Feuz (30) seiler opp som OL-favoritt.

Kjetil Jansrud «husker ikke» hvilken plassering han fikk i Garmisch-Partenkirchen for to år siden, men seieren i OL-traseen i Sør-Korea i det påfølgende utforrennet sitter godt i hukommelsen.

– Løypeprofilen i OL passer meg og Aksel (Lund Svindal) bedre enn mange andre her, understreker han i målområdet – mens 5.-plassen foreløpig («ikke katastrofe, mellomfornøyd») er hans.

– Men det er bare du som har kjørt i den, Svindal har ikke gjort det (hadde røket korsbåndet da)?

– Nei, nei – men jeg vet hva han kan. Så det kan jeg svare på på forhånd, svarer Kjetil Jansrud på VGs spørsmål.

Han avviser tvert at det er aktuelt å droppe utforrennet i tyske Garmisch-Partenkirchen nesten lørdag, for å spare krefter og samle overskudd – som det heter – til fordel for OL-utforrennet om 21 dager.

– Nei da, vi er ikke langrennsløpere, svarer Jansrud og smiler fornøyd av egen stikkpille.

Aksel Lund Svindal insisterer «absolutt» på det samme, med forbeholdet «hvis det ikke skjer noe mellom nå og Garmisch», der første utfortrening er tirsdag.

Han vedgår overfor VG i målområdet, og senere i et intervju med den østerrikske TV-kanalen ORF, at hans første konkurransemøte med den i 2016 fatale Hausbergkanten ikke var så «behagelig».

Husker du? Røk korsbåndet her for to år siden

Han var nok litt «bundet» akkurat der.

– Du prøver å slippe deg løs. Men det er vanskelig ikke å være anspent. Det er et av de vanskeligste partiene i World Cupen. Det er mange som er det (anspent), som ikke har trynet der.

Men jeg tenker ikke på å tryne, selvfølgelig – jeg tenker på det jeg skal gjøre. Men det er klart. Du kjenner jo det i magen, sier han.

Før han konkluderer angående Kitzbühel fredag og lørdag: – Veldig gøy i går med dobbeltseier. Litt skuffet i dag. Men hadde jeg vært Feuz, ville jeg vært enda mer skuffet.

Sveitseren ledet med 21/100 til Reichelt, men mistet seieren med 20/100 da Dressen sørge for sensasjon.

PS! OL i Pyeongchang ser du på TVNorge, Eurosport Norge og Eurosport Player fra 9. februar.