Alpinstjernen om lekkede privatbilder: – Jeg følte meg krenket

Alpinisten Lindsey Vonn (33) irriterer seg etter at private bilder av hun og eks-kjæresten Tiger Woods (42) ble lekket på nett.

– Jeg følte meg krenket. Jeg tror ikke at det er noe mer pinlig som kunne skjedd i verden. Hvorfor vil noen gjøre det? sa Vonn i et nylig intervju med Sports Illustrated .

Sent i sommer ble telefonen hennes hacket . Private bilder av Vonn, som har OL-gull i alpint , og Woods, en av tidenes beste golfspillere , kom på avveie og ble spredd på internett.

De engasjerte fort den kjente Hollywood-advokaten Marty Singer - som tidligere har hjulpet Arnold Swarzenegger, Nicolas Cage, Bruce Willis og Scarlett Johansson i lignende situasjoner.

– Det er opprørende og avskyelig at noen stjeler og publiserer private, intime bilder, mente Vonn.

Norges fremste håndballprofil, Nora Mørk, sto fram før jul da hun fikk private bilder lekket på nett etter at også hennes telefon ble hacket.

De amerikanske idrettsstjernene var sammen mellom 2012 og 2015.

– Jeg elsket han og vi er fortsatt venner. Noen ganger skulle jeg ønske at han hørte mer på meg, men han var veldig sta og likte å gå sine egne veier. Jeg håper det siste comebacket hans blir vellykket og at han vinner turneringer igjen, sier Vonn om ekskjæresten.

Lindsey Vonn har totalt tre OL-medaljer og to VM-gull, samt hele 78 verdenscupseirer og fire sammenlagt-titler. Likevel har hun vært misfornøyd med kroppen sin tidligere.

– Ja, jeg har skammet meg. Jeg har tenkt «jeg har 20 kilo mer enn de andre fine jentene. Hva gjør jeg her? Åh Gud, jeg er for stor». Jeg er for tjukk. Jeg måtte overvinne meg for å komme meg gjennom det, sa hun til tyske BIld i oktober.

For øvrig er Vonn kjent for å være åpen om sine meninger. Hun 33-åringen har flere ganger uttrykt sin misnøye med USAs president Donald Trump. På spørsmål om hun vil besøke Det Hvite Hus var amerikaneren krystallklar.

– Absolutt ikke. Nei.

