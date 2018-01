I TOPPEN: Fem ganger har Aksel Lund Svindal, er etter 2. plassen på utfor-en i Wengen den 13. januar, stått på podiet denne sesongen. På de har det blitt to seirer. Foto: STEFAN WERMUTH / X06548

Aksel Lund Svindal: - Umulig å stå på ski uten smerter

Publisert: 17.01.18 13:19

ALPINT 2018-01-17T12:19:54Z

Lørdag skal Aksel Lund Svindal prøve å ta sin første utforseier i bakken der han ødela korsbåndet for to år siden. I forkant av rennet åpner han opp om sine varige smerter.

– Det er umulig for meg å stå på ski uten smerter. Det gjør fortsatt vondt. Det er imidlertid ikke smerten som er viktig. Det er farten.

Det sier fartsfantom Aksel Lund Svindal i et intervju gjengitt på Red Bulls nettsider i forkant av super-G- og utfor-rennet i den beryktede Kitzbühel-bakken. Fire ganger har 35-åringen stått på pallen etter super-G-rennet der, og to ganger har han gått helt til topps.

Fredag gjør han et nytt forsøk på akkurat det, før utfor står på programmet på lørdag.

– Jeg har noen skader som aldri kommer til å leges helt, men det må man bare takle. Min fordel er at jeg har erfaring med å takle slike situasjoner, sier han i intervjuet på programmet Sport & Talk på østerrikske Servus TV.

Der satt han mandag kveld med rivalene Dominik Paris, Hannes Reichelt og Fritz Strobl og snakket blant annet om drømmen om å vinne Kitzbühel-utforen for første gang i karrieren.

– Selvfølgelig har jeg lyst til å vinne dette rennet, men jeg tror at alpint ikke er en sport der du bare kan ville vinne. Du kan ikke ha innflytelse på alt, for det er mye som kan skje på renndagen. Jeg har erfaringen, utstyret og noen seirer i bagasjen, men jeg kan aldri si at «nå må det være min dag», sier Svindal.

PS! Aksel Lund Svindal har vunnet totalcupen to ganger (2007 og 2009). Denne sesongen ligger han på 5. plass i sammendraget.