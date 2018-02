Aamodt lovpriser alpinistene etter tidenes medaljefangst i et OL

Publisert: 24.02.18

ALPINT 2018-02-24T03:37:09Z

PYEONGCHANG/OSLO (VG) Kristin Lysdahl, Nina Haver-Løseth, Leif Kristian Nestvold-Haugen og Sebastian Foss-Solevåg sikret Norges 38. medalje i Pyeongchang - og med det også tidenes medaljefangst uansett nasjon.

– Det var bare én ting som sto i hodet og det var at skulle ha den medaljen, sa Leif Kristian Nestvold-Haugen til TV Norge.

Aldri før hadde en nasjon maktet å karre til seg 38 medaljer i et vinter-OL, men det var før alpinlaget til Norge hadde konkurrert i mixed lagkonkurranse natt til lørdag.

Kristin Lysdahl, Nina Haver-Løseth, Nestvold-Haugen og Sebastian Foss-Solevåg kjørte inn til bronse i den nye konkurransen, og sørget med det for historisk norsk medaljejubel i Sør-Korea.

– Vi visste at vi hadde mulighet, men det var ekstra godt når jeg så at det var vi som tok bronsemedaljen, sa Haver-Løseth til kanalen.

Det var også alpinistenes syvende (!) medalje i Sør-Korea, noe som er ny rekord for norske alpinister i et OL.

Foss-Solevåg falt trolig fra en medalje i herrenes slalåmkonkurranse, men fikk til slutt sin edelt metall i Pyeongchang. Han syns det var ekstra stas at den kom i lagkonkurransen.

– Det er bedre fordi vi får dele den med mange. Å få konkurrere sammen er sykt gøy, sa han til Eurosport.

Kjetil André Aamodt roser alpininnsatsen i dette OL.

– Et fantastisk mesterskap for det norske alpinlandslaget. Det er helt vanvittig, sier han på TV Norge-sendingen.

– Det var prikken over i-en med Ragnhild Mowinckel og to streker under svaret her. Det var en liten nedtur med Henrik Kristoffersen i slalåm, men så får de denne revansjen her, fortsetter han.

Det så imidlertid ikke veldig lyst ut da tre av fire dueller var unnagjort i bronsefinalen mot Frankrike.

Både Kristin Lysdahl og Nina Haver-Løseth hadde tapt sine dueller, mens Sebastian Foss-Solevåg hadde slått Alexis Pinturault.

Det betydde at Leif Kristian Nestvold-Haugen måtte gjøre jobben mot Noel Clement, men det gjorde han så til de grader. Han vant, og Norges tid (tiden til den beste kvinnelige kjøreren pluss tiden til den beste mannlige, som avgjorde ved uavgjort) var 12 hundredeler bedre enn Frankrikes.

– Han tok virkelig ansvar. Han leverte og sikret Norge denne fantastiske bronsemedaljen. Dette er et minne for livet å ta med seg for denne gjengen, kommenterte Kjetil André Aamodt på TVNorge.

I målområdet omfavnet de norske OL-medaljørene hverandre og jublet for bronsen, Norges 38. så langt i Pyeongchang-lekene.

Men det kunne ha gått enda bedre. Etter å ha slått Storbritannia på tid i kvartfinalen, ble Østerrike for sterke i semifinalen. Der kunne Nina Haver-Løseth ha sikret finaleplass, men etter en feil mot slutten ble det tap i duellen mot Katharina Gallhuber og dermed tapte også Norge 3–1 mot Østerrike.

– Det var surt. Nina hadde virkelig tak på det, og der hadde Nina matchball, kommenterte Kjetil André Aamodt for TVNorge.

Sveits vant konkurransen foran Østerrike.

PS! I tillegg til de fire nevnte norske alpinistene, besto også laget av Jonathan Nordbotten og Maren Skjøld. De fikk også tildelt bronse.

