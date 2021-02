Jansrud skuffet stort: − Det er frustrerende

Kjetil Jansrud ble knust av flere slalåmspesialister i super-G-delen av superkombien. Også Henrik Røa skuffet.

De norske fartsherrene har tatt medalje i hvert verdensmesterskap siden 1989. Mandagens superkombinasjon er siste sjanse til å ikke bryte rekken for Kjetil Jansrud og co.

Den norske stjernen lykkes imidlertid ikke under super-G-delen av superkombinasjonen. Han var hele 92 hundredeler bak Alexis Pinturault i mål. Opp til slalåmspesialist Marco Schwartz er det seks tideler.

Dermed er 35-åringens medaljesjanser mikroskopiske i det som blir hans siste renn i dette verdensmesterskapet.

– Utgangspunktet er vanskelig. Det er mange som har kjørt godt. Slalåmgutta er godt i førersetet, jeg skulle gjerne hatt litt tid på de, sier Jansrud til VG.

Han er likevel klar for å gi alt i finaleomgangen og i fortsettelsen.

– Motivasjonen er god, men jeg sliter med å være god nok. Det er frustrerende i seg selv. Det er et skirenn som alt annet – det viktigste av alt det uviktige jeg gjør i livet. Jeg er stolt over å representere Norge, og har gjort det bra før, men akkurat i dette verdensmesterskapet har det ikke gått så bra. Det har vært litt vanskelig for meg, men jeg er klar for å snu det, sier Jansrud.

Overfor NRK har Jansrud tidligere antydet at dette kan være hans siste VM i karrieren.

Fartslagets medaljesjanser fikk seg et kraftig tilbakeslag med Alexander Aamodt Kildes skade i forkant av mesterskapet. Henrik Røa stilte imidlertid til start mandag, men var aller sist i mål fra startnummer 27.

Alexis Pinturault tok bronse i super-G tidligere i VM og er en sterk slalåmkjører. Dermed regnes han som dagens største favoritt, og franskmannen skuffet ikke. Han suste ned super-G-løypen i Cortina, og leder etter første omgang. Men Pinturault følges tett av noen arge konkurrenter.

Slalåmspesialisten Marco Schwarz imponerte stort senere i omgangen, og kjørte inn bare 32 hundredeler bak Pinturault. En annen god slalåmkjører, Loïc Meillard, leverte også sterkt. Dermed ligger det an til en nervepirrende avslutning når herrene kjører slalåm senere i dag.

Vincent Kriechmayr og Mathias Meyer følger på plassene bak Pinturault.