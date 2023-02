Aamodt Kilde påvirkes av press – finner støtte hos superkjæresten

COURCHEVEL/MÉRIBEL (VG) Verdens raskeste skikjører Aleksander Aamodt Kilde (30) innrømmer at favorittstempler og forventninger koster krefter. Da er en samtalepartner som vet hva det handler om god å ha.

«Jeg er målløs og så forbannet imponert og stolt og inspirert av deg», skrev hans amerikanske kjæreste Mikaela Shiffrin (27) på Instagram etter Kildes super-G-løp, som endte med sølv og hans første VM-medalje.

Å være stor stjerne kommer med en hake. Spådommene og skriveriene rundt medaljesjansene til Aleksander Aamodt Kilde og Mikaela Shiffrin finnes i hopetall.

Utallige TV-intervju og presseoppslag handler om dem. De utropes som favoritter over speakeranleggene. Deres navn står med uthevet skrift i programoversikten. De er utøverne publikum kommer for å se.

– Jeg har hatt så mye trykk på skuldrene den siste tiden. Folk som spør: er du klar for VM? VM er tingen? Du har ikke medalje ... Nå har jeg den, fortalte en lettet Kilde til VG – etter han hadde forsonet seg med at det ble sølv, og ikke gull, grunnet én fattig hundredels treigere løp enn kanadieren James Crawford i super-G.

– Din kjæreste legger heller ikke skjul på presset – er det en påkjenning?

– Det er stor påkjenning. Kanskje enda mer for henne. Men jeg har begynt å kjenne på det jeg også. Jeg tror vi er veldige heldige som har hverandre i den situasjonen.

1 / 8 SAMMEN: Her er paret avbildet under prøve-VM i Courchevel i fjor. MERITTERTE: Mikaela Shiffrin med verdenscup-kulen fra fjorårssesongen. I NORGE: VG møtte Kilde og Shiffrin på Jar i Bærum sommeren 2022. POPULÆR: Mikaela Shiffrin på sin egen pressekonferanse i forkant av verdensmesterskapet i 2023. ENDELIG: Her er Kilde med karrierens første VM-medalje. Seks år er gått siden han var enormt nære med fjerdeplass. Det har tatt tid. ENDELIG: På samme sted. Her i OL i Beijing 2022. forrige neste fullskjerm SAMMEN: Her er paret avbildet under prøve-VM i Courchevel i fjor.

Ikke bare skal de takle egne ønsker og drømmer om flest mulige medaljer, men det er ingen tvil om hvem som er det hotteste paret i alpintsirkuset. På den ene siden har man tidenes beste amerikanske alpinist og på den andre verdens råeste fartskjører. Det er ikke rent få spørsmål de får om forholdet.

«Superparet» er blitt en gjenganger i internasjonal presse.

– Vi føler oss ikke så supre. Jeg er ikke fan av superparet. Jeg vil ikke gå inn i et rom og føle jeg er den kuleste i et rom. Jeg skulle helst ønske vi følte oss alene, sa Mikaela Shiffrin før VM-starten.

Onsdag og torsdag kjørte de begge inn til hver sin sølvmedalje med samme startnummer (9).

– Det er jo en kul story, gliste Kilde.

– Når blir sølvparet til gullparet? spør VG.

– Vi får satse på at vi blir det. Det er mange muligheter. Men det er en sport med små marginer samtidig. En liten feil, så er man nummer fem. Men jeg har planer om å ta det gullet.

MÅLLØS: Shiffrin var rask på labben i sosiale medier da Kilde leverte en ny solid opptreden i bakken.

Kilde la ikke skjul på skuffelsen etter å ha vært en hundredel bak vinnertiden i den mektige L'éclipse-traseen i Courchevel. Nordmannen kastet hanskene i bakken, og både kroppsspråket og øynene lyste av nedtur.

For da sveitsiske Marco Odermatt ikke hadde dagen, var Kilde brått den forventede vinneren.

Slik er det å være «best».

– Gullet ... Jeg lukter gullet litt fremme her nå. Jeg må bare ha troa på at det blir det etter hvert. En hundredel i dag, så får det være på min side søndag (utfor), sa Kilde etter at han hadde fått summet seg litt.

I VM i 2017 i St. Moritz misset Kilde sin første pallplass med tre hundredeler super-G. I OL i Pyeongchang i 2018 greide han aldri å finne toppformen. Ei heller til VM i Åre i Sverige i 2019. I VM i Cortina i 2021 var han best i verden før han ble skadet, mens fjorårets OL i Beijing 2022 ble et nesten-mesterskap mot sølv i kombinasjonen og bronse i super-G.

Info Aleksander Aamodt Kilde: * Alder: 30 år (født 21. september 1992) * Klubb: Lommedalen * VM: Sølv (super-G 2023) *: Sølv (superkombinasjon, 2022), bronse (super-G, 2022) * Verdenscupen: 20 enkeltseirer (elleve i utfor, ni i super-G), én sammenlagtseier (2019/20). Sammenlagtvinner i utfor og super-G (2021/22). * Aktuell: Tok sølv super-G under VM torsdag. Vis mer

At han ikke har en gullmedalje kjennes som en større tilfeldighet og stang ut – enn mangel på kvalitet. Det viser verdenscupresultatene de seneste sesongene.

Så også for partner Mikaela Shiffrin. Hun har sanket medaljer siden hun var tenåring. Foran fjorårets OL trodde flere hun skulle ta fem. Det ble null. En fiasko av dimensjoner.

Da hun kjørte ut av første VM-konkurranse mandag begynte folk å få følelsen av et «déjà vu».

Slik ble det ikke. Nå har de begge sølv og kan sammen få presset av skuldrene.

Til forskjell fra annen skisport, som langrenn og skiskyting, så konkurrerer stort sett herrene og damene på forskjellige steder gjennom sesongen. I VM er de begge i de franske alper. Men kvinnene konkurrerer i Méribel og herrene i Courchevel. En avstand på en halvtimes kjøring mellom bakkene, og forskjellige bosteder.

– Vi er så nærme, men samtidig så langt unna hverandre nå også, sukket Shiffrin i prat med VG.

– Det blir kanskje et par stunder om de kommer hit for medaljeseremoni eller startnummer-utdeling. Det er ingen forstyrrelse (å møtes), bare positivt.

Kvinnene kjører utfor lørdag, herrene søndag. Du ser VM på Viaplay og TV 3