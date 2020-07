TOK FARVEL MED EN HELT: Erik Røste holdt på vegne av Ski-Norge minnetale ved Finn Christian Jagges båre. Her viser skipresidenten sin medfølelse til kona Trine-Lise og barna Otilie (21) og Finkus (16). Foto: Lise Åserud, NTB SCANPIX

Finkens siste sving: Slalåmbakken føles litt tommere

NORDSTRAND (VG) Han var skiløperen som ofret knærne for OL-gull. Finn Christian Jagge ga absolutt alt. Alltid. Kanskje derfor kjennes savnet etter ham så dypt.

Den 54-årige Finkens bortgang har rørt mange. 150 av hans nærmeste var samlet for å være med på slalåmspesialistens aller siste sving. Da klokkene ringte i Nordstrand kirke, kom Lasse Kjus løpende opp kirkebakken som sistemann.

Dermed var nesten alle Norges gullvinnere i alpint samlet i teglstenskirken, som ligger omtrent en slalåmbakke ovenfor hjemmet til Jagge på Malmøya i Bunnefjorden.

I tillegg til Kjus: Kjetil André Aamodt, Tom Stiansen, Hans Petter Buraas, Aksel Lund Svindal, Kjetil Jansrud og selvsagt mannen som aldri vant mesterskap, men brøytet opp den siste veien til seierspallen for norske alpinister, Ole Kristian Furuseth. Han var med på å bære lagkompisens kiste.

Gamle gullhelter som Johann Olav Koss, Frank Hansen og Anette Bøe var også på plass sammen med tidligere og nåværende skiledere.

De kjente alle på tapet. Av en varm venn, ekstrem skikjører, humoristisk midtpunkt og en elsket familiemann. Finkens kiste var kranset av 25 levende lys og et blomsterhav. Det tok tre mann 13 minutter å lese opp fra alle sløyfene.

Finn Christian Jagge var selv et lys for mange. Helt til det siste.

Livet ble ikke enkelt da magesmertene meldte seg natt til 3. juni. Han ble operert og gikk i koma. Ifølge prest Kåre Skråmestø snudde tilstanden «mirakuløst» etter fem dager. Finken ble bedre og 26. juni gråt han av lykke da sykehusoppholdet endelig tok slutt. Han var en forandret mann og ville legge om livet til mindre stress.

Men humoren var tydeligvis den samme. Liverpool vant Premier League samme kveld og Liverpool-supporter Aamodt sendte melding til Manchester United-tilhenger Jagge.

Svaret var kontant som en portpassering under OL-rennet i 1992:

«Fuck it ... men gratulerer».

Bare seks dager etter hjemkomsten meldte magesmertene seg igjen. 8. juli døde Norges første OL-vinner i slalåm.

Det er blitt sagt og skrevet mye om prestasjonen da Jagge – på de ifølge Kjetil André Aamodt klart dårligste skiene – knuste favoritten Alberto Tomba med 1,58 sekunder i første omgang.

Det måtte bli OL-gull. Jagges største triumf var alt annet enn en tilfeldighet. Han vant to måneder tidligere sin første verdenscupseier på Tombas hjemmebane i Madonna di Campiglio.

Jagge kjørte med bare ett av fire korsbånd intakt. Men hadde en vilje som overvant det meste. Eller som skipresident Erik Røste sa i minnetalen:

– Han var «the attacking viking».

Finn Christian Jagge var med på bygge opp en norsk alpintradisjon som fortsatt lever. Finken sparte seg aldri. Tom Stiansen fortalte etter bisettelsen at Jagge for noen år siden måtte han skifte ut begge de utslitte knærne med proteser.

Stiansen kjente som alle andre på det meningsløse i at hederskaren Jagge skulle gå ut av tiden før han kom midt i 50-årene. Trine Rein tolket under seremonien smerten nydelig i to såre Meat Loaf-låter. De sto begge på Finkens favorittliste. Til slutt sang hun en neddempet versjon av Twisted Sisters rockelåt «We’re Not Gonna Take It». Den er de siste årene blitt brukt for å hjelpe kreftsyke barn.

Akkurat som Jagges egen Finken Cup i Holmenkollen.

Finken vokste opp i Bærum. Han kunne på skiene kjøre fra hjemmet og rett inn i Kirkerudbakken. I hans oppvekst ble det arrangerte fire verdenscuprenn i slalåm der. Det siste i 1984.

Finken rakk akkurat ikke å delta på hjemmebane. Men han rakk å få inspirasjonen fra Ingemar Stenmark & co. Og vant selv syv verdenscupseire før han iført smoking kjørte inn til 22. plass i avskjedsrennet for 20 år siden. Christian Mayer med tre bronsemedaljer fra OL og VM havnet på plassen bak.

Tirsdag lå Kirkerudbakken stille.

En av de største er borte.

Slalåmbakken føles litt tommere.

Publisert: 21.07.20 kl. 19:18

