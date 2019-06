PÅ HJEMMEBANE: Henrik Kristoffersen veiledet unge utøvere i Rælingens ski-anlegg Marikollen mandag. Her viser han Emilie Weeden hvordan man blir sterkere i bena. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Har fått støtte fra mange i Skiforbundet

MARIKOLLEN (VG) Henrik Kristoffersen (24) tapte til slutt sin kamp for retten til å kunne reklamere for energidrikken Red Bull på hjelmen, men hevder han har fått mange støtteerklæringer - også fra personer i Norges skiforbund.







– Jeg har fått veldig mye støtte fra folk i andre idretter. Som Johannes Thingnes Bø, og (Ole Einar) Bjørndalen var vel også ute. Jeg har satt utrolig stor pris på det, sier Henrik Kristoffersen.

– Innad i Skiforbundet er det mange som har tatt kontakt og gitt meg støtte, sier han til VG inne på klubbhuset til Rælingen Skiklubb ved Marikollen.

Henrik Kristoffersen tilføyer imidlertid at han offentlig har stått en del alene i det juridiske oppgjøret mot sitt eget nasjonale særforbund, og at «det har vært tungt». Han mener at striden har vart i fem år. Tre i rettssystemet, og «to før det».

Pappa og trener Lars Kristoffersen sier at det har vært veldig slitsomt, og at det helt klart er en lettelse «det som er nå».

– Det blir ikke mer bråk?

– Håper ikke det, svarer Lars Kristoffersen - som på spørsmål om hvor de nå må legge i støtet svarer «hele veien» og at Henrik Kristoffersen «må ta tak i utholdenhets-biten».

– Hadde det vært flere som hadde vært villig til å stå frem, så ... men det er vanskelig å stå der alene, svarer Henrik Kristoffersen på spørsmål om hvorfor konkurransemannen Henrik Kristoffersen - som per definisjon hater å tape - ga seg i rettslokalet.

Men «en stor grunn» var at de, han og faren Lars, klarte å lande en avtale som var bedre sportslig enn det som har vært. «Team Kristoffersen»-avtalen de har inngått med Skiforbundet gjelder for tre år. Den innebærer at pappa Lars Kristoffersen får offisiell trenerstatus og at Henriks trener fra gamledager i Rælingen, Einar Witteveen, får fri fra sin jobb i Skiforbundet for å være likestilt med ham i trenerteamet.

GAMLE KJENTE: Einar Witteveen er ansatt i Skiforbundet, men skal kommende sesong være likestilt Lars Kristoffersen som trener i det nye teamet til Henrik Kristoffersen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Witteveen, som var trener for Henrik i fire-fem år frem til han var 14 år gammel, mener at «han alltid har vært sånn»: - Han er en snill gutt. Han vil det beste, krever mye av seg selv og de rundt seg. Han har høye ambisjoner og mye vilje. Han er født med et talent til aldri å gi seg, sier han til VG.

– Du har fått det som du vil. Nå har du ingen unnskyldninger; du må vinne hver gang. Fallhøyden er blitt større?

– Det er ikke noe Hirscher-opplegg ennå, svarer Henrik Kristoffersen med henvisning til apparatet erkerivalen Marcel Hirscher har til rådighet i Østerrike.

– Det er langt unna det. Men det er mye bedre enn det det var. Om det kommer til å slå positivt eller negativt ut, det vil bare tiden vise. Det er ingen garanti for at det vil gå bra. Men jeg tror det er ekstremt viktig å ville tørre å prøve å feile. Det er da man utvikler seg, tilføyer han.

På spørsmål om han liksom prøver å feile nå, om det er et vågestykke, svarer han «nei». Hvis han ikke trodd på dette, ville han ikke gjort det.

– Du sier at du har lært mye og blitt smartere med tanke på hvordan du bør uttale deg. Men du er vel den samme typen, med det samme lynnet. Kommer det til å bli bråk og trøbbel og full utblåsning i «Team Henrik»?

– Vi kommer nok til å krangle oss i mellom. Jeg kommer til å blir forbannet hvis jeg kjører dårlig på ski. Men hva er det de sier i fotball og ishockey? Det må være «passion». Det blir kjedelig hvis det ikke er følelser i idretten. Roger Federer har knekt racketen på centercourt. Men jeg tror jeg er blitt smartere i måten jeg uttaler meg om saker som ikke er sportslige, svarer Henrik Kristoffersen.

Han påpeker at han kom inn i «dette sirkuset» da han var veldig ung. Han var god til å stå på ski, men ikke trent for å være i media. Han mener «folk» bør tenke over hva de gjorde og sa da de var på samme alder.

Hans personlige sponsoravtale med Red Bull er den samme som før. Han sier at det viktige med den, er tilgangen på fysioterapi og andre former for restitusjon. Hvis kroppen hans er «to prosent bedre», så kanskje han kjører fortere på ski.

– Akkurat det med pengene må du spørre andre om. Det har jeg ikke peiling på. Ikke en anelse. Husk det. Det er greit nok at jeg har sagt ting som kanskje har vært dumt. Men jeg har alltid vært ærlig på alt jeg har sagt i intervjuer. Da kan du stole på at dette er ærlig, avslutter Henrik Kristoffersen intervjuet i det den tilmålte tiden for det er overskredet med fire minutter.

Publisert: 18.06.19 kl. 07:15