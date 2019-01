SKJEVT UTE: Henrik Kristoffersen klarer ikke helt å finne ut av hvorfor han ikke lykkes hundre prosent. Foto: LISI NIESNER / REUTERS

Rådvill Kristoffersen skuffet igjen: – Vet ikke hva jeg skal si lenger

ALPINT 2019-01-26T12:25:45Z

KITZBÜHEL (VG) Etter en svak førsteomgang viste Henrik Kristoffersen «verdensklasse» i den andre. Likevel måtte han ta til takke med en fjerdeplass.

Publisert: 26.01.19 13:25 Oppdatert: 26.01.19 14:13

Tidene var grønne hele veien da Henrik Kristoffersen leverte en strålende andreomgang.

– Det er en verdensklasse-omgang av Henrik Kristoffersen, mente NRK-ekspert Marius Arnesen.

Resultater: Slalåm i Kitzbühel 1. Clement Noel

2. Marcel Hirscher (+0.29)

3. Alexis Pinturault (+0.36)

4. Henrik Kristoffersen (+0.53)

5. Marco Schwarz (+0.69)

6. Ramon Zenhaeusern (+0.85)

7. Andre Myhrer (+0.88)

8. Michael Matt (+1.01)

9. Albert Popov (+1.05)

10. Christian Hirschbuehl (+1.24)

...

13. Jonathan Nordbotten (+2.48)

16. Leif Kristian Nestvold-Haugen (+2.83)

26. Timo Haugan (+5.10)

Men to startnummer senere kom verdens beste alpinist – svært revansjelysten etter en oppsiktsvekkende svak omgang.

I mål var Marcel Hirscher foran Kristoffersen – igjen. Best av alle var franske Clement Noel.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal si lenger, sier Kristoffersen til VG og andre norske medier i målområdet.

– Vi må spørre oss selv om det vi driver med er bra nok, sier 24-åringen.

Den amerikanske alpint-legenden Bode Miller mener nordmannen ikke har like gode forutsetninger rundt seg som verdensener Marcel Hirscher. Det benektet han ikke selv i dette intervjuet.

– Jeg har kjent på den følelsen Clement Noel har nå. Ung, uten press. Alt flyter.

På spørsmål om han savner livet som 19-åring selv, svarer han at livet var enklere før, men påpeker samtidig at det skal skrives at han sa det med et smil.

– Det er mer media nå. Alt er blitt litt annerledes enn før.

Selv om Kristoffersen kjørte raskt i andre omgang, var Hirschers tid i del to av slalåmrennet enda bedre.

Den evige jakten på den suverene østerrikeren fortsetter i Schladming tirsdag.

Hirscher er ikke helt umulig å slå.

Clement Noel viste ingen frykt da han satte fart nedover de beryktede hengene i verdens tøffeste løypa, Kitzbühel.

Franskmannen kjørte i mål 28 hundredeler foran østerrikeren. Alexis Pinturault ble nummer tre.

Jonathan Nordbotten (13), Leif Kristian Nestvold-Haugen (16) og Timon Haugan (26) kjørte også.