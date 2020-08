NM-PALLEN: Til høyre står Max Røisland på pallen i NM, ved side av Lars Kristian Nestvold-Haugen (t.v.) og Henrik Kristoffersen for et år siden. Foto: Claes-Tommy Herland / NTB scanpix

Alpintalent i strupen på skiforbundet

Her står Max Røisland (25) på pallen med Henrik Kristoffersen under alpin-NM for et drøyt år siden. Nå forlater han alpinsporten.

Oppdatert nå nettopp

Samtidig retter han flengende kritikk mot Norges Skiforbund gjennom en kronikk i VG.

Der tar 25 år gamle Røisland et nådeløst oppgjør med det han oppfatter som en ukultur i skiforbundet:

Han mener økonomistyringen er svak og at lederne aldri stilles til ansvar for dette.

Røisland mener lederne soler seg i glansen av det utøvere og foreldre har bygd opp.

Alpinisten hevder talenter bruker store summer på å bli gode, bare for å oppleve at skiforbundet dukker opp og krever alle kommersielle rettigheter når man endelig lykkes.

– Norges Skiforbund har vært en større hindring for meg, enn de har vært til hjelp, sier Røisland til VG.

les også Ny hestekur for alpinlandslaget

Etter fire år som alpinist på et amerikansk universitetslag, kom han hjem til Norge for å kjøre NM i Hemsedal for et drøyt år siden. Det endte med medalje: Bare Lars Kristian Nestvold-Haugen og Henrik Kristoffersen sto over ham på pallen.

Deretter kjørte alpintalentet på Europa Cup-nivå (nivået under World Cup) i 2019/2020-sesongen. På et tidspunkt var Røisland ifølge seg selv rangert som nummer 50 i verden i storslalåm, og 70 i verden i slalåm.

– Jeg fikk ingen økonomisk støtte fra Norges Skiforbund. Jeg kunne likevel ikke kjøre med egne reklamemerker på drakta når jeg deltok i Europa Cup. Jeg var nødt til å ikle meg skiforbundets klær, som jeg i tillegg betalte for selv, sier han.

Så kom den store smellen: Grenen alpint i skiforbundet har, som VG har omtalt en rekke ganger, levert blodrøde regnskapstall i flere år.

Max Røisland fikk, sier han, beskjed om at han ikke ville bli satset på - selv om han var sportslig kvalifisert. Da han stilte spørsmål om han kunne skaffe sponsorer selv, og på den måten få delta og trene på Olympiatoppen, skal skiforbundet ha sagt nei.

– Og nå legger du opp?

– Ja. Jeg ser ingen måte å ta steget på, når man møter skiforbundet i døra på denne måten, sier Røisland.

les også – Hvem er Norges Skiforbund egentlig tilstede for?

Norges Skiforbund er konfrontert med uttalelsene og påstandene til Røisland i denne saken:

– Konkurransen om en plass på landslag er hardere enn noen gang, ikke minst på grunn av Covid-19 og ekstraordinære økonomiske kutt. Max deltok sist sesong både på samlinger før Sölden og Levi, og startet i alle renn i slalåm og storslalåm i Europacupen. Basert på resultatene nådde Max dessverre ikke opp til en plass på laget i år, forklarer sportssjef Claus Ryste til VG.

Alpin-delen av Norges Skiforbund gikk med millionunderskudd i 2016.

Deretter ble det fem millioner i minus året etter. Sånn har det gått slag i slag: I fjor ble det også millionsmell, som gjorde at det heller ikke var nok penger til å betale avdrag på gjelden fra tidligere år.

– Hvert eneste år er det nye unnskyldninger for hvorfor det går galt. Men når lederne ikke leverer, så er det utøverne som må betale. Lederne må aldri ta ansvar. De sitter trygt i stillingene sine uavhengig av hva slags avtaler de signerer. Mens løperne ryker ut, beholder lederne jobbene sine. Det er ingen ansvarliggjøring. Hva det kreves av kvalifikasjoner for å slike jobber i forbundet, vet ikke jeg. Men faktum er at én måned etter at Henrik Kristoffersen tapte i retten og norsk alpint gikk glipp av millioner fra Red Bull, så kom beskjeden om at flere utøvere ble vraket fra landslaget på grunn av pengemangel, sier Røisland.

KJØRTE I USA: Max Røisland kjørte fire år på et amerikansk universitetslag, før han returnerte til Europa. Foto: University of Vermont

les også Pappa Kristoffersen om skaden: På kontoen for «uflaks»

Ifølge leder av alpinkomiteen i skiforbundet, Ola Evjen, brukes ressursene på en måte som gjør flest mulig skal kunne drive med alpint:

– Økonomistyringen har ikke vært god nok, og før kommende sesong er det gjort ytterligere grep, nettopp for å bedre økonomien. Det har ført til at flere utøvere, inkludert Røisland ikke ble tatt ut, erkjenner han.

Røisland sier det Henrik Kristoffersen har gått langt i å si tidligere: At skiforbundet, ifølge dem, kommer på banen og krever markedsrettigheter når «95 prosent av jobben» er gjort hva gjelder talentutvikling.

– De er ikke til stede på noen måte før man har nådd et nivå der man har en markedsverdi. Idet vi kan dekke kostnader og leve av alpinsporten, så kommer forbundet på banen og skal ha alle rettighetene, sier Røisland til VG.

les også Jansrud vil betale egne utgifter: – Blir brutale kutt

Ola Evjen i skiforbundet deler ikke oppfatningen, selv om han mener foreldre er en viktig ressurs:

– Skiforbundet bidrar også, inn mot klubb og krets-miljøene, som er grunnbjelken i rekruttering og miljøbygging, med Telenorkarusellen, breddesamlinger, trenerutdanning, terminlister og organisering av konkurranser, sier han.

SKI-TOPPER: Ola Evjen (t.v.) leder alpinkomiteen i skiforbundet. Her er han med skipresident Erik Røste. Foto: Claes-Tommy Herland/Norges Skiforbund / NTB scanpix

Evjen mener langsiktige sponsoravtaler er avgjørende for resultatene i norsk alpint:

– Takket være disse bruker vi flere millioner kroner hver sesong på driften av landslagene. Det jobbes målrettet med å øke inntektene for å sikre enda bedre rammevilkår og i tillegg kan utøverne inngå private sponsoravtaler om de ikke er i bransjekonflikt med de vi har på landslag, sier han.

Tilbake til Røisland:

– Hvorfor har du ikke sagt fra før nå?

– Fordi jeg var avhengig av skiforbundet for å bli tatt ut og være med på samlinger. Så fort jeg hadde sagt fra, ville de hatt et incentiv til å fryse meg ut. Forbundet var avhengig av Henrik Kristoffersen, og derfor våget han å snakke. Men de andre tør ikke snakke, sier 25-åringen.

– Er du redd for å bli stemplet som bitter fordi du ikke nådde helt opp?

– Jeg føler meg ikke bitter, men jeg vet hvordan forbundet gjerne fremstiller folk i slike saker. De gikk også langt i å si at Maren (Skjøld) var farget av bitterhet. Men for meg er det viktig at fakta kommer på bordet, sier Røisland.

Han inviteres nå til et møte med skiforbundet:

– Vi ønsker stor takhøyde og gode diskusjoner om veivalg på alle arenaer der Alpin-Norge treffes. Vi ønsker Max velkommen til å ta en prat om det han tar opp. Vårt mål er hele tiden å bli bedre og gjøre endringer når det er nødvendig, sier Ola Evjen.

Publisert: 27.08.20 kl. 07:37 Oppdatert: 27.08.20 kl. 07:57

Fra andre aviser