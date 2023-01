PÅ TOPPEN: Aleksander Aamodt Kilde på toppen av pallen i Wengen, som en rekke ganger tidligere i sesongen.

Settes ut av Aamodt-utspill: − Jeg blir flau

Etter at Aleksander Aamodt Kilde tok sesongens fjerde utforseier, tok Kjetil André Aamodt av i studio.

– Det er helt rått hva han gjør. Det er lett å bli litt blasert, for Norge har vær så gode i vintersport så lenge. Men det Aleksander gjør for tiden er veldig historisk. Det er veldig vanskelig å vinne fire av seks utforrenn i samme sesong. Det er fortsatt mange renn igjen, sa Viaplay-ekspert Aamodt etter helgens utforseier.

Forrige sesong noterte Kilde seg for syv seire i verdenscupen, samt sølv og bronse i OL. Så langt denne sesongen står han med seks seire, fire av dem i utfor.

Les også Kilde om Hollywood-stjernen «McDreamy»­: – Superhyggelig type Aleksander Aamodt Kildes (30) skikjøring målbinder mange, deriblant en amerikansk skuespiller.

Etter å ha poengtert Kildes unge alder og antall seire denne sesongen, tok Aamodts hyllest en ny vending, en vending Kilde kanskje ikke helt så komme.

– Han får sagt det han. Jeg blir helt flau. Det er fantastisk å høre da, sier en særdeles lattermild Kilde.

For den tidligere alpinisten, med selskap av Kildes foreldre Kristin og Einar i studio, dro nemlig denne sammenligningen:

– Vi snakker litt Franz Klammer, som er tidenes utforkjører med 25 seire. Hvis han (Kilde) fortsetter i dette tempoet, så skal Franz Klammer begynne å se seg litt over skulderen.

Klammer (69) noterte seg for 26 verdenscupseire i løpet av sin karriere. 25 i utfor og én i kombinasjonen. Hele fire av dem kom i Kitzbühel og østerrikeren hadde lenge rekorden for flest utforseier i bakken, helt til han i 2012 ble slått av sveitseren Didier Cuche som tok sin femte.

På listen over flest utforseire er den mestvinnende norske alpinisten, Aksel Lund Svindal, nummer syv. Av hans 36 verdenscupseire kom 14 i utfor.

KITZBÜHEL: Franz Klammer til venstre, i prat med skuespiller og tidligere guvernør Arnold Schwarzenegger i 2019.

Men selv om Kilde «bare» er fire seire bak Svindal og med et likt antall seiere per sesong som han står på nå, halvveis i 22/23-sesongen (4), tar rekorden om fire år, klarer ikke 30-åringen å se det for seg helt enda.

– Det er fjernt, det er veldig fjernt. Jeg har tatt 10 seire nå, så da er det 15 til. Jeg har brukt 10 år på å klare 10, så da må man se litt på matematikken. Men samtidig har jeg tatt fire seire i år, og når man er i flytsonen er alt mulig. Da må man bare se for seg at man alltid kan bli bedre på noe, sier Kilde før han legger til:

– Jeg tror ikke det noen gang kommer til å skje, at jeg blir Franz Klammer, men at jeg kan være med å vinne flere renn, det er målet selvfølgelig. Det er alltid målet.

Etter dobbeltseieren i Wengen går nordmannen inn i Kitzbühel-helgen som storfavoritt til å vinne fartsrennene. Det kjøres utfor fredag og lørdag, før helgen rundes av med slalåm søndag.

– Jeg er veldig positiv inn mot Kitzbühel nå. Det er en veldig god forberedelse å ta «back to back» i Wengen. Jeg er egentlig veldig klar og gleder meg til full ståhei i målområdet, sier Kilde.

Kanskje blir han også den første nordmannen til å vinne det legendariske utforrennet ned «Die Streif» fra toppen på en lørdag, noe ingen annen nordmann har gjort tidligere.

– Kitzbühel er vanskelig å vinne på en lørdag fra toppen. Der er veldig få som har gjort det, for det er ofte at det blir nedsatt start, avlyst eller hva som er. Det er sånn utfor er, det er veldig avhengig av været. Men på en bra dag så må man prøve å være der. Får håpe at man får muligheten i år, så skal jeg gjøre det jeg kan. Det hadde vært dritkult å vinne fra toppen, det må jeg si, avslutter 30-åringen.

Atle Skårdal, Lasse Kjus og Kjetil Jansrud har alle vunnet utforrenn i bakken, men aldri i full lengde på selve Kitzbühel-lørdagen.