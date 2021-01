STORE PLANER: Lucas Braathen er optimistisk for fremtiden med hans nye bedrift, som han lanserte på nylig. Foto: GIAN EHRENZELLER / KEYSTONE

Inspirert av Kjus og Svindal: − Jeg vil sette ideer til verks

Lucas Braathen (20) lanserte nylig sin første bedrift. Nå avslører han at han har mange flere ideer han vil realisere.

– Jeg har en rekke ideer i hodet nå. Det blir jo mye reising, så da sitter man og grubler på ting og tang, forteller supertalentet til VG.

Braathen er regnet som en av de største alpintalentene i verden, og han slo for alvor gjennom da han ledet slalåmrennet i Kitzbühel etter førsteomgang i fjor. Unggutten har blitt veldig populær på kort tid, og interessen rundt han eksploderte da han vant åpningsrennet til årets sesong i Sölden.

I tillegg til de fantastiske idrettsprestasjonene har han brukt tiden han har mellom skikjøring og trening det siste halvåret til å realisere sin kreative drøm.

– Det er jeg og en kamerat som hadde ideen bak «Lucas & Barmann». Vi begge har en felles interesse innenfor mote, hvor vi har hatt mange ideer om å lage klær og accessories, forteller Braathen og fortsetter:

– Vi har tullet lenge om å lage noe selv, men så kom jeg i en situasjon hvor jeg kjørte bra nok på ski til å få litt kapital og fikk nok oppmerksomhet til å faktisk starte noe.

POSERER: Lucas Braathen er modell for sine egne produkter. Foto: Christian Haukeli

Hokksund-gutten forteller at han er veldig imponert av hva Aksel Lund Svindal (38) og Lasse Kjus (50) har fått til ved siden av karrieren.

– Det er kult det begge har gjort og jeg er veldig fan av Kjus-kolleksjonen. Jeg synes det er veldig inspirerende å se hva de har fått til, forteller Hokksund-gutten og utdyper:

– Bedriften jeg har startet nå, er litt mer nisje enn det de holder på med. Der appelleres det til skikjøring og det de er kjent for, mens dette er mer for å vise at jeg har andre interesser.

Men han avslører at han også har andre ideer som er mer relevant til hans opprinnelige yrke.

– Jeg vil sette ideer til verks og jeg har andre prosjekter på gang som kan appellere mot det som har med ski å gjøre, forteller Braathen.

Han vil ikke utdype noe mer rundt de nye prosjektene, annet enn at han har mye tid til å jobbe med dem nå som han er skadet.

For Braathen falt stygt under det første storslalåmrennet i Adelboden og røk sideleddbåndet i kneet. Supertalentet er nå ute for resten av sesongen:

Norsk-brasilianeren har store planer for sin nye bedrift og ønsker å dra inn andre kjente fjes som frontfigurer for firmaet sitt.

– Vi ønsker jo at dette skal være noe vi kan holde på med så lenge som mulig, og jeg håper på å kunne få med noen kompiser som ambassadører.

Blant navnene han drar frem, er en av verdens beste freeski-kjørere, Birk Ruud (20).

– Jeg blir på en måte en ambassadør, så jeg gleder meg til å få på drippet (smykkene journ. anm.) til Lucas, det blir helt rått, sier Ruud til VG og fortsetter:

– Nå skal jeg få plukke ut alt jeg har lyst på av smykker, også skal jeg bruke og promotere det som en kompis.