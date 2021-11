forrige

fullskjerm neste JUBLER FOR PALLPLASS: Atle Lie McGrath tok sin andre pallplass i karrieren. I målområdet viste han tydelig at det betydde mye. 1 av 2 Foto: Marco Trovati / AP

McGrath etter skjebnesvangert fall: − Nybegynnerfeil

Det ble en helnorsk-duell i kampen om tredjeplassen i parallellslalåm søndag, og der beseiret Atle Lie McGrath (21) landsmannen Henrik Kristoffersen (27). Men Lie McGrath var svært nær en plass i finalen.

«En choke» var det McGrath betegnet det hele som etter rennet. I semifinalen mot Dominik Raschner lå han et halvt sekund bak før den andre runden, men imponerte der stort. Nordmannen var på vei til en finaleplass, før han i den tredje siste porten gikk på innerski.

McGrath beskriver selv at han hadde fått det hele på sølvfat, men at han så ikke klarte å sikre finaleplassen.

– Jeg hadde kommet forbi den vanskeligste porten. Jeg følte at om jeg ikke var foran, så var det likt. Jeg ble for giret. Det var en skikkelig nybegynnerfeil, sier McGrath til VG under en digital pressekonferanse etter rennet, som til slutt ble vunnet av Christian Hirschbühl.

PALLEN: Fra venstre: Dominik Raschner, Christian Hirschbühl og Atle Lie McGrath.

Etter å ha røket ut i semifinalene, møttes Henrik Kristoffersen og McGrath til kamp om tredjeplassen. Der tok McGrath første stikk og ledet med 42 hundredeler etter den første duellen. Det forspranget tok han vare på, og kjørte i mål 15 hundredeler foran Kristoffersen i den avgjørende duellen.

– Jeg synes det var litt kjipt da jeg røk ut, og så at han røk ut. Det ble jo garantert en norsk på pallen da vi kom til siste fire, men jeg skulle jo heller sett at det var en østerriker jeg møtte. Jeg trodde ikke jeg hadde en sjanse etter den første runden, men så kjørte jeg min kanskje beste runde i dag til slutt, sier 21-åringen på den digitale pressekonferansen etter rennet.

PALLEN GLAPP: Henrik Kristoffersen endte på den sure fjerdeplassen.

McGrath slo gjennom forrige sesong med en annenplass i storslalåmrennet i Alta Badia i desember 2020, men sesongen fikk en brå slutt etter å ha skadet kneet i Adelboden i januar.

Han startet denne sesongen i Sölden, men kjørte der ut.

– Hvordan var det å få den bekreftelsen på at du har et veldig høyt nivå?

– Det er veldig kult. Jeg vet at treningen har vært bra, men det er noe eget å få det ut i renn. Dette er et bevis for meg selv at jeg fremdeles har nivået, sier McGrath til VG.

Nå ønsker han å ta med seg intensiteten og innstillingen videre i sesongen.

– Det er mange steder som blir min første gang i år. Det blir mye nytt for meg. Målet mitt er å nyte reisen, fremfor resultatene. Etter skaden, har jeg innsett at det viktigste er det som skjer mellom resultatene, sier McGrath, og legger til at det var fantastisk å se lagkameratene juble på hans vegne etter at tredjeplassen var sikret.

Etter målgang pekte han opp på barten han har anlagt i november – en bart han ikke ønsker å kommentere om hvorvidt han begynte å spare alt før 1. november. Til TV 2 forteller han at «movember» er noe han stiller seg helhjertet bak, og som han ønsker fokus på.

– Det har vært ekstremt tøft å ryke på en skade som i fjor under corona, hvor jeg har vært mye hjemme og alene. Det er viktig at vi gutter snakker sammen. Selv om barten min er ræva, så er det viktig å bidra litt, sier 21-åringen.

Og for McGrath ble det også emosjonelt i målområdet etter tredjeplassen.

– Det rant et par tårer da jeg la meg ned på ryggen i målområdet, sier han.

Leif Kristian Nestvold-Haugen, Timon Haugan og Fabian Wilkens Solheim var de tre andre nordmennene som var med i kvalifiseringen, men de tok seg ikke videre.