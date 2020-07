NYBAKT PAPPA: Kjetil Jansrud ble søndag far til en jente. Foto: Stian Lysberg Solum

Pappalykke for Kjetil Jansrud

Kjetil Jansrud er blitt far til en jente. Det bekrefter alpinisten på sin egen Instagram-konto.

– Velkommen til denne verden, Frøya, skriver Jansrud – etterfulgt av et hjertetegn på bildedelingstjenesten.

Alpinisten beskriver opplevelsen av å være til stede under fødselen som «det største øyeblikket i sitt liv», og at han var utrolig stolt av kjæresten sin, Benedicte Mortensen.

Kjetil Jansrud er en av Norges største vintersportstjerner og blant annet OL-gull i super-G fra Sotsji i 2014 og VM-gull i utfor fra 2019.

Da VG møtte ham i starten av mai sa han at han er innstilt på å satse mot nye mesterskap. Også med ekstra ansvar på hjemmebane.

– For mange er det til og med en karriereforlenger. Jeg har en samboer som er innstilt på at jeg skal fortsette som normalt. Og dersom alt går etter planen, og jeg ser at Benedicte har overskudd og energi, så drar jeg på samlinger. Jeg ser mot et OL uansett, sier Jansrud om lekene i Beijing 2022.

