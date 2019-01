UTEN SKI: Aksel Lund Svindal kommer her ut fra sykehuset i Innsbruck der han sjekket kneet sitt torsdag. Senere tok han en avgjørelse om å droppe utforen. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Aksel Lund Svindal dropper Kitzbühel-utfor

ALPINT 2019-01-24T16:04:33Z

KITZBÜHEL (VG) Aksel Lund Svindal (36) står over utforen i Kitzbühel. Det ble klart torsdag kveld.

Publisert: 24.01.19 17:04 Oppdatert: 24.01.19 17:16

Etter en gjennomkjøring i den beryktede løypa onsdag kjente 36-åringen at belastningen var stor for det allerede trøblete kneet sitt.

Derfor droppet han treningen torsdag og dro i stedet til Innsbruck hvor spesialister han har samarbeidet med ventet for en sjekk.

I sjekken fant de ingen nye problemer med kneet, men ting som var kjent fra før. Derfor dro han tilbake til Kitzbühel for å ta en avgjørelse med resten av teamet til stede.

– Aksel har besluttet at han ikke kjører morgendagens utfor. Han vil være i Kitzbühel som tilskuer og er tilgjengelig for media da, skriver kommunikasjonssjef for alpint-landslaget Espen Graff i en SMS til VG.

– Vurderer han å kjøre super-G på søndag?

– Dett vil han si noe om selv i morgen.

«All in» i Åre

Med verdensmesterskapet i «lykkebakken» Åre, der han tok to VM-gull i 2007, kun knappe to uker unna - tør ikke Lund Svindal gamble denne helgen. Han er redd tung slitasje for kneet, i den ekstremt tøffe og isete løypa, kan sette en stopper for resten av sesongen.

36-åringen, som var inne på tanken om å legge opp etter forrige sesong, har aldri vunnet et utforrenn i Kitzbühel, og denne helgen kunne blitt siste forsøk.

Grunnet ventet snøfall lørdag flyttes det tradisjonsrike Hahnenkamm-rennet frem til fredag. Dermed blir det slalåm med Henrik Kristoffersen i spissen lørdag, før Aleksander Aamodt Kilde og farts-gjengen er tilbake i bakken for Super-G søndag.

Se Lund Svindals visualisering av løypa, fra i fjor: