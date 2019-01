I RAMPELYSET: Aleksander Aamodt Kilde kan bli Norges håp i den tradisjonsrike Kitzbühel-helga i Østerrike. Her bærer han utstyret ut av utøverhotellet i sentrum. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Formsterke Aamodt Kilde kan bli Norges håp: - Jeg er klar

ALPINT 2019-01-25T07:05:58Z

KITZBÜHEL (VG) Med Kjetil Jansrud ute og Aksel Lund Svindals usikre kan Aleksander Aamodt Kilde (26) bli mannen å det norske fartslaget må sette sin lit til i Kitzbühel. Nå trer han for alvor frem i rampelyset.

Publisert: 25.01.19 08:05

– Jeg har jo levd litt i skyggen av de to. Men for meg har det alltid vært viktig å ta egne valg, så jeg står på egne ben. Jeg har måttet lære meg å vite hva som skal til for å vinne renn. Jeg kan ikke forvente at når dem ikke skal være med eller kjøre lengre så skal det gå av seg selv.

Aleksander Aamodt Kilde møter VG på utøverhotellet i sentrum av Kitzbühel. Han har gjennomført to tøffe, og resultatmessig ikke helt optimale treninger i den beryktede utfor-bakken. Allerede har den fått Kjetil Jansrud som «offer». Og Aksel Lund Svindal er redd for å ofre VM om han tar sjansen på å kjøre her. Belastningen på kneet i akkurat denne isete løypa er trolig mer enn det tåler.

Dermed er det Aamodt Kilde igjen blant dem som er ventet å kjempe i toppen. At det som de siste sesongene har vært blant verdens aller beste fartslag har fått noen frafall, betyr lite.

– Jeg er klar jeg. Om jeg så står på start for meg selv, sier 26-åringen med et motivert uttrykk i kroppsspråket.

På et tidspunkt vil Bærums-gutten være «lagkaptein» uansett. Lund Svindal (36) og Kjetil Jansrud (31) kan ikke holde på for evig. Derfor er dette en god test for Aamodt Kilde. I 2007 la Kjetil André Aamodt (for ordens skyld, ikke i slekt) opp, og Lund Svindal tok over umiddelbart. Med to VM-gull i Åre (samme sted som årets kommende mesterskap) og sammenlagtseier i verdenscupen, var troneskiftet den gang helt uproblematisk.

Gjennombrudd i 2015

Aamodt Kilde er ingen nykommer heller. Allerede i 2015/16-sesongen vant han glasskula for verdenscupen i Super-G sammenlagt. Etter et par litt tyngre sesonger er han nå for alvor tilbake i verdenstoppen.

– Han er veldig klar som type. Han er skiteknisk sterk og har en stor trygghet ved seg som kjører. Om de to andre ikke står på start i helgen så er han vel så klar, sier NRKs ekspertkommentator Marius Arnesen.

– Når det gjelder VM så føler jeg meg trygg på at han får med seg noen lagkompiser.

Før jul vant Aamodt Kilde klassiker-utforen i italienske Val Gardena, og sist helg ble han nummer tre i Wengen i Sveits.

– Jeg føler meg godt forberedt til Kitzbühel. Bedre enn i fjor. Nå er jeg i god form, og da står jeg på start med en offensiv tankegang, sier Aamodt Kilde.

– Det må man kanskje ha og, ellers blir det tøft å henge med i ei så tøff løype?

– Ja, starter du med dårlig selvtillit havner du fort bakpå. Du må stole på deg selv. Det gjør jeg.

Her er noe av grunnen til selvtilliten. Se klippet av pallplassen sist helg:

Tøft på trening

På den siste gjennomkjøringen i bakken torsdag mistet han en port og tapte tid sammenlignet med konkurrentene.

– Han lar seg ikke påvirke av det. Det er en styrke. Det spiller ingen rolle hvordan han kjører. Verdens beste utforkjører Beat Feuz (Sveits) er langt bak i dag. Han har en ro over seg som gjør at det ikke har noe å si for rennet. Det har også Kilde utviklet, sier Marius Arnesen.

– Selv om han misset på det ene punktet så hadde han gode partier, spesielt i avslutningen. Det er postitivt, fulgte Kjetil Jansrud opp.

– Det var en «reality check» disse to gjennomkjøringene på hvor tøft det er her. Men nå vet jeg hvor det slår og hvordan det ser ut. Jeg skal klare å håndtere dette i den formen jeg er, sier hovedpersonen selv.

Nå fylles Kitzbühel opp med turister og publikum. Opp mot 30.000 tilskuere er ventet.

– Det stort bare å få muligheten til å kjøre her. Vi må ta vare på disse typene renn som gir slik reklame til sporten vår. Jeg vet mange følger med hjemme, så det er bare å være offensiv her fredag og lørdag, avslutter Aamodt Kilde.

PS: Grunnet ventet snøfall lørdag har de fremskyndet utfor-rennet til fredag 11:30. Super-G går to dager senere, søndag.

PS 2: Lørdag kjører Henrik Kristoffersen og de andre slalåmkjørerne i Kitzbühel.