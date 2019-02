ALPINESS: Henrik Kristoffersen, her under Åre-VM. Foto: CHRISTIAN HARTMANN / REUTERS

Kristoffersen knust av Foss-Solevåg

Det stormer rundt verdensmester Henrik Kristoffersen, og i parallellslalåmen i Stockholm gikk det heller ikke veien i løypa. Han ble knust av landslagskollega Sebastian Foss-Solevåg.

I den første åttedelsfinalen i parallellslalåmen i Stockholm var Kristoffersen hele 41 hundredeler bak Foss-Solevåg, og det klarte storslalåmverdensmesteren ikke å ta igjen i omgang nummer to.

Kristoffersen tok igjen noe, men endte til slutt 34 hundredeler bak. Det så imidlertid ikke ut til å være noen sure miner, for de to ga hverandre en klem i målområdet.

Uansett ble det en tidlig exit for Henrik Kristoffersen i byarrangementet i den svenske hovedstaden.

– Henrik er ikke så skarp i city-events. Akkurat det formatet passer ikke ham foreløpig, sier tidligere toppalpinist Kjetil André Aamodt på NRK.

Konkurransen kjøres bare to dager etter at Kristoffersen misset pallen i Åre-slalåmen og bare fire dager etter at han vant VM-gull i storslalåm samme sted.

Dagene i mellom har ikke forløpt uten overskrifter.

Bare timer etter at «Spjælingen fra Rælingen» kjørte ned til en 8. plass på VM-slalåmen, kom nyheten om at teknikktrener Stefan Kornberger sluttet på dagen etter en konflikt med nettopp Kristoffersen.

Alpin-gutta bekreftet at Kristoffersen-konflikten påvirket dem inn mot VM, men VG-kommentator Leif Welhaven minner om at saken ikke er svart-hvit.

Om oppstyret har påvirket Kristoffersen inn mot parallellslalåmen i Stockholm, er ikke vist. Men han leverte i hvert fall ikke i duell mot Sebastian Foss-Solevåg.

Heller ikke Ragnhild Mowinckel fikk det til å stemme i duell mot Mikaela Shiffrin. Hun røk ut i åttedelsfinalen, og det gjorde også Kristin Lysdahl, som var den andre norske kvinnen som deltok i Åre. Hun tapte i duell mot Frida Hansdotter.

Sebastian Foss-Solevåg er fortsatt med i kampen om seier - VG kommer tilbake med mer!