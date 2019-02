Henrik Kristoffersen vant VM i storslalåm, var langt bak i slalåm og havnet igjen i søkelyset på grunn av et konfliktfylt forhold til omgivelsen i alpintleiren. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Kommentar

Kristoffersen-saken er ikke svart-hvit

Det er fort gjort å plassere aktørene i Kristoffersen-saken i stereotype båser. Men virkeligheten er litt mer komplisert enn at «vi» alltid er viktigere enn «jeg».

Publisert: 18.02.19 15:41







I et sportslig suksessrikt landslag, som er båret frem av kollektiv tankegang, blir du ingen omdømmevinner om du har et litt annet format enn A4.

Norge har funnet en oppskrift som har skapt mye gull og glede, og denne blir trygt plassert i kopimaskinen når nye navn kommer opp.

Det er jo utvilsomt noe vakkert og rørende ved hvordan Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud gjorde som Kjetil André Aamodt og Lasse Kjus før dem: De fikk til et konstruktivt samspill, der de utfordret hverandre til å lykkes både sammen og hver for seg.

Henrik Kristoffersen har åpenbart en annen innstilling på noen springende punkter. Og her dukker spørsmålene opp:

Hvordan bør grensegangen mellom kollektivisme og individualisme være?

Hvor langt skal man strekke «one size fits all»-tankegangen?

Hvor hard bør man være på at fellesskapet kommer først, med den konsekvens at en enkeltutøver enten tilpasser seg eller bryter ut?

Det er ikke vanskelig å finne argumenter som taler mot Henrik Kristoffersen i denne saken.

Det er selvsagt ikke heldig at et lag rammes av at en teknikktrener gir seg i en VM-sesong, angivelig som en konsekvens av uenigheter med den nybakte verdensmesteren.

Ekstra stor blir selvsagt kontrasten av at nevnte Svindal og Jansruds kameratskap går så innmari rett hjem i tv-ruten, og da blir fort inntrykket at Kristoffersen blir i overkant opptatt av seg selv.

Og kanskje drar han dette for langt.

Enkelte kjøreregler for oppførsel gjelder selvsagt for alle i et prestasjonsfellesskap, og her fremstår han ikke alltid like smooth.

Men veldig ofte er virkeligheten mer sammensatt enn mange søker å fremstille den som, og den svart-hvite retorikken vi har sett en del av over tid, får fort flere grånyanser om et bredere sett med argumenter tas med i betraktningen.

Det er et bakteppe at Kristoffersen har saksøkt eget forbund på grunn av uenigheter om hva han selv kan reklamere for.

Her ligger en prinsipiell dragkamp i bunnen, som handler om hvem som bør ha rett på hva av markedsrettighetene.

På dette punktet finnes slett ikke bare argumenter i favør av forbundet, snarere er det mulig å føre et fornuftig resonnement sett fra begge sider.

Hvis man søker å sette seg inn i hvordan Henrik Kristoffersen ser på saken, så er det i liten grad Norges Skiforbund som har skapt ham som utøver.

Den økonomiske satsingen i de formative årene er det i liten grad skifellesskapet som har stått bak. I hvilken grad bør dette da være så premiss-settende?

I hvilken grad skal et kollektiv eie markedsverdien til et individ, som driver med det som faktisk er en individuell idrett?

Det er også en underkommunisert side av saken at Aksel Lund Svindal, som over tid fikk ha den individuelle reklamedealen Kristoffersen ble nektet, på enkelte punkter er enig med mannen som fremstilles som en egoist.

Uten familien hadde ikke Kristoffersen vært der han er, og det er til en viss grad mulig å forstå om han føler seg tvunget inn i rammer som ikke nødvendigvis passer ham helt. Og da er spørsmålet om en utøver i denne verdensklassen bør ha krav på tilstrekkelig skreddersøm i opplegget?

Og beholder man Kristoffersens briller på, er det mulig å forstå at han ser mot hva Hirscher gjør og hva Shiffrin foretar seg, og at det er mulig å stille spørsmål ved om det bare er én farbar vei til mål i norsk idrett.

Egentlig koker det ned til to kjernespørsmål:

Er det Kristoffersen som enten skal tilpasse seg, eller ta konsekvensen og bryte ut av landslaget dersom rammene faller ham så tungt for brystet?

Eller bør Norges Skiforbund ha mer elastisitet i opplegget enn de har?

Her er det mulig å lande på litt ulike ståsteder, der konklusjonen vil ha et innslag av ideologi.

Men det blir litt for lettvint å si at denne historien bare handler om egoisme satt opp mot omsorg.