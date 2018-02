Mayer stoppet den norske gullrekken - bronse til Jansrud

Publisert: 16.02.18 04:01 Oppdatert: 16.02.18 04:40

ALPINT 2018-02-16T03:01:18Z

PYEONGCHANG/OSLO (VG) Kjetil Jansrud (32) lå an til Norges femte strake OL-gull i super-G, men måtte nøye seg med bronse. Matthias Mayer (27) og Beat Feuz (31) kjørte raskere fra senere startnummer.

Norge sto med fire strake OL-gull i super-G: Kjetil Andre Aamodt i 2002 og 2006, Aksel Lund Svindal i 2010 og Kjetil Jansrud i 2014. Men i 2018 sa rekken stopp.

Østerrikske Matthias Mayer, utforvinneren fra Sotsji-OL, tok gullet 13 hundredeler foran Feuz og 18 hundredeler foran Kjetil Jansrud.

– Sånn er det

– Det er viktig å tenke litt på hvilke områder man er det. Jeg er litt skuffa over at jeg gjør det i det partiet som føles ut som koster meg gullmedaljen, så må jeg prøve å være ganske tydelig på at jeg ikke er skuffet over å ta medalje, sier Jansrud til VG.

Kjetil Jansrud har nå fem OL-medaljer - like mange som legendene Alberto Tomba og Lasse Kjus. Bare Kjetil Andre Aamodt (8) og Bode Miller (6) har flere. Svindal blir stående med fire.

– Å ta en olympiske medalje er et privilegium uansett hvordan man vrir og vender på det, og jeg er veldig fornøyd med det, sier Jansrud.

Fakta Resultatene: 1. Matthias Mayer 1:24,44

2. Beat Feuz +0,13

3. Kjetil Jansrud +0,18

4. Blaise Giezendanner +0,38

5. Aksel Lund Svindal +0,49

...

13. Aleksander Aamodt Kilde +1,27



Han tok sølv i utfor bak Aksel Lund Svindal i går.

Kjetil Jansrud har nå fem OL-medaljer - like mange som legendene Alberto Tomba og Lasse Kjus. Bare Kjetil Andre Aamodt (8) og Bode Miller (6) har flere. Svindal blir stående med fire.

Den gamle fartskongen Hermann Maier, også fra Østerrike, var siste utlending som ble olympisk mester i super-G i 1998.

Femteplass for Svindal

Utforvinner Aksel Lund Svindal kom i mål 31 hundredeler bak Jansrud to startnummer senere. Til slutt holdt det til femteplass, 49 hundredeler bak Mayer, for veteranen som natt til torsdag sikret Norges første OL-gull i utfor .

– Både Kjetil og jeg var nok redd for at det kom til å skje. Ingen av oss hadde noen superfølelse etter kjøringen, selv om vi lå som nummer én og to. Det er selvfølgelig surt når medaljen ryker, men det var ikke så overraskende, sier Svindal til VG.

– Hvordan påvirker gårsdagen deg?

– Det er litt vanskelig å legge seg å sove med en gang når man har gitt full gass hele dagen, men det er ikke noen unnskyldning. Feuz og Kjetil var på premieutdeling i går de også, og blir nummer to og tre. Det var mulig å kjøre fort i dag. Dagen i går var så rå at man kan ikke bytte bort det med noen timer søvn, svarer 35-åringen.

Aleksander Aamodt Kilde kjørte skuffende, ramlet underveis og mistet staven. Det ble 13. plass.

– Porten tok ordentlig tak i meg der. Det var kjipt, men det er sånne ting som skjer. Det er typisk at det skjer nå. Det er ikke sesongen hvor det flyter. Det går trått fremover, men vi får i hvert fall håpe at det går fremover. Jeg skal i hvert fall ikke gi opp, sier han til VG.