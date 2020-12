PALLTRIO - TRODDE DE: Urs Kryenbühl, Otmar Striedinger og Aleksander Aamodt Kilde ble tvunget opp for å markere deres pallplasser. Nordmannens advarsel ble ignorert og senere suste Martin Cater inn til seier. Foto: ERIC GAILLARD / X00102

Kildes advarsel før bildet: − Er dere helt seriøse?

Aleksander Aamodt Kilde (28) ble tvunget til å ta pallplass-bilde. Fra startnummer 41 sendte Martin Cater nordmannen ut av pallen og gjorde seiersbildet ubrukelig for ettertiden.

De fleste TV-kanalene hadde skrudd av alpintsendingen da Cater suste inn til seier. Det var til og med blitt tatt seiersbilde av de man trodde skulle utgjøre pallen: Otmar Striedinger, Urs Kryenbühl og Aleksander Aamodt Kilde.

– De kalte oss opp for å ta bilde. «Er dere helt seriøse?» spurte jeg da. Jeg skjønte hva som kom til å skje, for jeg så at det ble raskere i sporet, forteller Aamodt Kilde til VG.

– Jeg sto «awkward» på siden og prøvde å ikke vise for mye følelser, ler han.

Sjokkseier kan noen ganger brukes i utide, men omtrent samtlige, bortsett fra Kilde, ble tatt på sengen av Caters seier. For mens NRK viste skiskyting, ble Aamodt Kilde skjøvet ut av pallen.

– Det var en underdog for mye i dag. Jeg følte at jeg hadde en bra dag i bakken, men forholdene endrer seg underveis. Det er ute av min kontroll, og jeg må være fornøyd med at jeg gjorde det jeg kunne. Det er ikke noe å skylde på, men det er ekstra surt når man har gjort en god jobb, forteller han.

Slovenske Cater hadde en 6.-plass fra Kvitfjell som beste plassering i verdenscupen fra tidligere. I utfor hadde han aldri vært bedre enn nr. 8.

SEIER: Cater jublet hemningsløst for seieren. Foto: ERIC GAILLARD / X00102

Fjorårets verdenscupvinner Aamodt Kilde kjørte strålende i Frankrike og tok en solid ledelse hele 73 hundredeler foran Mauro Caviezel. Aamodt Kilde var femte mann ut fra start, og måtte se en rekke kanoner utfordre tiden hans.

Matthias Mayer og Dominik Paris vekslet begge mellom grønne og røde tider gjennom traseen, men i mål lyste det nordmannens vei. Det samme gjaldt Beat Feuz, som har vunnet utforkulen de tre siste sesongene, men heller ikke han tuktet Aamodt Kilde.

Niels Hintermanns gode løp varslet om hva som kunne komme. Sveitseren ledet med over halvsekundet på Kilde, og var på vei mot en sjokkseier, men havnet i ubalanse. Rennet endte i sikkerhetsnettet, hvor han raskt viste tommel opp for å signalisere at han kom uskadet fra fallet.

På startnummeret etter kom imidlertid landsmannen Kryenbühl og fullførte jobben. 26-åringen kjørte inn ni hundredeler foran Aamodt Kilde. Deretter kom Striedinger og sendte nordmannen ned på 3.-plass, blant annet hjulpet av skiftende vindforhold i bakken.

– Det var en ekstremt nervepirrende dag. Jeg har aldri hatt det sånn. Det var underdogenes dag i dag. De som kom, tok sjansen og endte med pallplass alle tre, sier Kilde.

Aamodt Kilde endte til slutt på 4.-plass etter Caters elleville renn fra startnummer 41.

Kjetil Jansrud var første nordmann ut i Val d’Isere. 35-åringen så lenge ut til å kjøre inn til ledelse, men tapte mot slutten av utforløypen. Dermed forsvant seiersmulighetene for fjorårets verdensmester i disiplinen.

Adrian Smiseth Sejersted tok karrierens første pallplass da han suste inn til 2.-plass i lørdagens super-G. Alpinisten har slitt med skader, men viste lovende tendenser for hva som kan vente denne sesongen.

Under søndagens renn klarte hverken han eller Jansrud å komme seg inn blant topp ti.

