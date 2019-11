Aksel Lund Svindal er i en ny bok tydelig i talen om Henrik Kristoffersen sak mot Norges Skiforbund. Foto: Tore Kristiansen

Kommentar

Lund Svindal-boken: Oppgjøret burde kommet før

Henrik Kristoffersen har fått uberettiget mye pepper for å ha stått opp mot en maktglad monopolist. En tydeligere støtte fra Aksel Lund Svindal kunne kommet godt med på et langt tidligere tidspunkt.

Det ble sagt mye om «individualisme versus fellesskap» i den langvarige striden mellom Norges Skiforbund og landets store slalåmstjerne.

For mange er et etterlatt inntrykk av saken at en bortskjemt egoist forgjeves forsøkte å utfordre en aktør som bygger gullkulturen på at alle bryr seg så mye om hverandre.

Her ble Henrik Kristoffersen i praksis stående temmelig alene i det offentlige rom, og det faktum at han brakte en rekke relevante poenger til torgs, slet med å nå opp mot skiforbundets verdensbilde.

Med dette som bakteppe er det interessant, men også litt trist, at Aksel Lund Svindal først nå tar et ordentlig oppgjør med forbundets håndtering av saken.

Ja, det var kjent at han delte samme prinsipielle oppfatning som Kristoffersen, om hvem som bør råde over reklameplassen på hjelmen. Men selv om han også tidligere har flagget hvor han står prinsipielt, er det først nå han tar ordet med ordentlig trykk.

I et landskap der han selv hadde fått en spesialbehandling der den yngre utøveren senere ble nektet, kunne en mann med Aksel Lund Svindals omdømme bidratt betydelig til å balansere bildet, om han hadde vært på banen med skikkelig kraft da saken var på sitt mest intense.

Nå har den nypensjonerte alpinkongen valgt å gi ut bok, og i den anledning dukker det opp et kraftig oppgjør med Norges Skiforbunds håndtering av saken.

– Når forbundet sier at «vi står på vårt og bryr oss ikke om hva resten av verden gjør», da er det duket for problemer, er blant de svært tydelige formuleringene.

En rekke punkter tas opp om hvordan forbundets håndtering av saken fikk negative konsekvenser.

Men ekstra interessant er det hvor tydelig han nå kommuniserer om en sak, der hans overordnede syn er på linje med Henrik Kristoffersen.

Nå skal det understrekes at Lund Svindal ikke støtter 25-åringen i ett og alt, og det ligger et stikk i ordene «han går raskt fra dialog til konflikt». Men noen kamper er det nødvendig å ta, og spørsmålet er om veteranen hadde stått seg på å tåle det han kaller en energilekkasje, ved å ta steget klarere ut i en offentlig konflikt mens den var betent.

På mange måter er dette en snøen som falt i fjor-problematikk, siden Kristoffersen-saken har fått en løsning alle kan leve med, og Lund Svindal selv har lagt vekk skiene.

Men den prinsipielle problemstillingen ligger fortsatt og ulmer. Norges Skiforbund sitter med monopolmakt siden de styrer lisensen, og det ikke finnes reelle alternativer til deres opplegg dersom man vil bli en toppalpinist.

Den makten bruker forbundet rimelig rått, og gang på gang ser vi hvordan utøvere mener forbundet går for langt i å ta kommersiell kontroll.

I et forhold som burde handle om å gi og ta, er det nemlig noe inngående ugreit over at den ene parten har diktatorisk rett til å fastslå hva som gis og hva som tas.

Henrik Kristoffersen har vært gjennom tøffe måneder, og han sier nå at han er glad for støtten fra Aksel Lund Svindal. Men han hadde langt mer bruk for så tydelig tale for noen måneder siden.

Publisert: 01.11.19 kl. 14:20







