E-poster avslører: Telenor-toppens hemmelige Red Bull-utblåsning

OSLO TINGRETT (VG) Mens forhandlingene rundt hjelmen til Henrik Kristoffersen (24) pågikk for fullt i 2016, levnet Telenors sponsorsjef, Petter Svendsen, konkurrenten Red Bull liten ære.

Det viser interne eposter VG er i besittelse av.

Svendsen vitnet i går i den pågående rettssaken mellom Henrik Kristoffersen og Norges skiforbund. Han har i en årrekke vært sponsorsjef i Telenor , som igjen har pøst millioner inn i norsk alpinsport.

I går - i sal 250 i Oslo tingrett - gjorde Svendsen det klart at de ikke ønsket å få logoen sin byttet ut med et Red Bull-merke på hjelmen til Henrik Kristoffersen. Men for å slippe en bitter rettssak sa telegiganten seg villig til å få til en løsning da forhandlingene pågikk for fullt utover høsten 2016.

– Vi kunne lent oss tilbake og sagt at «vi har en avtale og dere må vente til neste vindu», men vi konkluderte internt med at det ville bli veldig mye negativ oppmerksomhet for Telenor siden skiforbundet ville se om det var mulig å finne en løsning, samtidig som Kristoffersen absolutt ønsket dette. Vi ville ikke ha en forside der det sto at «Telenor stopper Henrik». Derfor satt vi oss ned, forklarte Svendsen i vitneboksen i går.

Forslaget til løsning, som alpinkomiteen i Norges skiforbund støttet, krasjlandet likevel da skistyret vendte tommelen ned 1. november 2016.

VG er i besittelse av en rekke eposter og andre dokumenter som forteller en historie om hva som skjedde i kulissene den gangen. Og det at Telenors sponsorsjef kunne styre sin begeistring for det østerrikske gigantselskapet Red Bull virker åpenbart.

På ettermiddagen 3. oktober 2016 sendte daværende leder av alpinkomiteen i skiforbundet, Trond Olsen, en epost til Petter Svendsen og direktør Bjørn Ivar Moen i Telenor. Skipresident Erik Røste fikk en kopi av eposten.

Mot slutten av den lange eposten skrev Olsen at man var i en prosess med Red Bull der selskapet ville bidra til skiforbundet uten å få noen «direkte markedsplass». Deretter fortsatte han:

«Signalene fra Red Bull er dessuten at man vil sørge for at Telenor som hovedsponsor for NSF alpint, ikke blir «vasket bort» men heller bygd opp. Noe de mener at de har bidratt på en god måte hva gjelder Aksel Lund Svindal. Da lysten til hovedkontoret til Red Bull er stor for å få på plass en slik avtale er nok lojaliteten stor for å ikke skyve Telenor i bakgrunnen. Den markedsverdi og – markedsposisjon som Aksel Lund Svindal har fått viser vel at Telenor og Red Bull historisk sett har klart dette bra» .

Telenors sponsorsjef, Petter Svendsen, lot seg ikke imponere:

«Når det gjelder Red Bull og deres uttalelser blir jeg kun provosert» innledet han i sitt svar 4. oktober.

Red Bull er et enormt energidrikkselskap med base i Østerrike. Selskapet bruker enorme summer på sponsing av ulike idretter og idrettsutøvere over hele verden hvert år.

«Etter hva jeg vet er det lite de har bidratt med utover kun støtten til «egne» utøvere. Det hadde vært gledelig å se hvordan Red Bull vil sørge for at Telenor som hovedsponsor ikke blir vasket bort men heller bygd opp. De har hatt mange år vise det på gjennom sin avtale med Aksel Lund Svindal og hvordan de mener de har bidratt stiller jeg meg spørrende til. Tvert imot er det Telenor som har bygget Red Bull gjennom all den reklame som vi har laget med Aksel Lund Svindal. De to beste eksemplene er 4G-filmen «det går fort asså» og nå sist «Gull Sim». Hadde det blitt målt eksponeringen av Red Bull i de filmene forsvarer det langt på vei den investeringen de gjør i Aksel Lund Svindal, uten at det har tilfalt NSF noe midler fra Red Bull. Dette er selvfølgelig det de ønsker med Henrik Kristoffersen, og det håper jeg virkelig at NSF ser» fortsatte Svendsen.

Henrik Kristoffersen har saksøkt Norges skiforbund fordi han ønsker å reklamere for Red Bull på hjelmen sin. Han mener det vil gi ham et helt annet støtteapparat - i regi av Red Bull - enn hva han har i dag.

Skiforbundet nekter ham dette, siden de mener å eie reklameplassen, samt at denne allerede er solgt til Telenor.

Red Bull har forsøkt å kapre Kristoffersen helt siden mars 2014. I 2016 ble samtalene stadig hyppigere. Samtidig var sentrale personer i skiforbundet åpne for å få til en løsning på floken.

Mens Kristoffersen hadde varslet søksmål dersom han ikke fikk viljen sin, valgte skiforbundet å gå i møte med Telenor. Det første fant sted hjemme hos Petter Svendsen 28. juli 2016. Fra skiforbundet møtte Erik Røste og alpinkomiteleder Trond Olsen.

– Telenor var ekstremt profesjonelle hele veien. De sa at det var mye opp til forbundet, forklarte Olsen på telefonlinje til Oslo tingrett i går.

Men selv om Telenor var løsningsorientert og ble oppfattet som profesjonelle, så skjedde det ikke uten å markerte hva man mente.

Torsdag 13. oktober, klokken 08.36, skrev Petter Svendsen en epost til sentrale personer i skiforbundet:

«Først og fremst må jeg stille dere spørsmål igjen, om dette virkelig er den veien dere ønsker å gå?».

Dette var fire dager før Kristoffersen leverte søksmålet sitt mot Norges skiforbund.

«Videre ser jeg det slik at det nå er en kommersiell aktør (Red Bull) som setter premissene for rettighetsstrukturen i NSF. Dette er en kommersiell aktør som etter hva jeg vet ikke har løftet en finger for fellesskapet i NSF, ei heller de andre sponsorene. De får igjen sin investering ved at vi andre sponsorer “tvinges” til å reklamere for dem gjennom vår bruk av utøvere i massekommunikasjon. Ikke rart at de ikke bruker penger på reklame, men kun på sponsing. Jeg håper virkelig at dere har sett disse konsekvensene» skrev Svendsen.

17. oktober 2016 sa alpinkomiteen først nei til en ny avtale der Kristoffersen kunne kjørte med Red Bull. Hovedårsaken var at den ikke ville gjelde for samtlige utøvere, men forskjellsbehandle én løper.

Senere endret dette seg, slik at komiteen likevel sa ja. Før skistyret altså sa nei og saken ble skrotet. Det er foranledningen til at partene møtes i tingretten i disse dager.

– Mandatet vårt (i alpinkomiteen, journ. anm.) var å sikre at man ikke svekket egenkapitalen ytterligere (etter mange år med underskudd), så for meg var det underlig å ikke la alpint lisensiere ut hjelmen for å få så store verdier inn, forklarte Trond Olsen i retten i går.

Petter Svendsen ønsker ikke å kommentere saken ytterligere før den pågående rettssaken er over.

